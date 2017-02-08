|Цитата:
лимон:
трафик увеличился в частном секторе? как-то невнятно
Что такое?
Там не могут надыбать дорожку водители или пешеходы?
Цитата:
лимон:
например?
Я же написал вроде ясно:
Цитата:
Бывалый:
Специалисты по безопасности дорожного движения наверняка больше знают чем ты да я да мы с тобой.
Я не специалист.
Цитата:
лимон:
у нас есть и такие?
Ну по любому дорожная полиция анализирует степень аварийности участков дорог.
Это тоже их работа.
И по результатам этого анализа принимаются решения об установке тех или иных знаков.
Что тебя в этом удивляет?
Ты думаешь что знаки наобум расставляют?
Как бог на душу положит?
Ты сам то свою работу - наобум делаешь?
Нет?
А почему же ты решил что другие свою делают наобум?