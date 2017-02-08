Цитата: лимон:

трафик увеличился в частном секторе? как-то невнятно

Что такое?

Там не могут надыбать дорожку водители или пешеходы?

Цитата: лимон:

например?

Я же написал вроде ясно:

Цитата: Бывалый:

Специалисты по безопасности дорожного движения наверняка больше знают чем ты да я да мы с тобой.

Я не специалист.

Цитата: лимон:

у нас есть и такие?

Ну по любому дорожная полиция анализирует степень аварийности участков дорог.

Это тоже их работа.

И по результатам этого анализа принимаются решения об установке тех или иных знаков.

Что тебя в этом удивляет?

Ты думаешь что знаки наобум расставляют?

Как бог на душу положит?

Ты сам то свою работу - наобум делаешь?

Нет?

А почему же ты решил что другие свою делают наобум?