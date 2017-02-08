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§ NG.kz
"Напечатали" знаков ограничение скорости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27098
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно установили знак ограничение скорости 40 км/ч по Алтынсарина возле остановки "рабочая" (та что в сторону центра). Спустя несколько дней такой же знак появился на пешеходном переходе Гагарина-Касымканова. Вчера установили на перекрестке Гагарина-Алтынсарина.
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§ bgb
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.02.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в наших условиях установка знаков ограничения скорости - это не решение проблемы аварийности, а роспись в беспомощности!
скорее, это уже средство обогащения некоторых нечистых на руку жппшников...
беспокоит установленный знак ограничения скорости на выезде в сторону федоровки: до пересечения дорог еще далеко, а знак стоит ровно в начале зоны его протяженности действия! для бюджета или для чего?
Профайл

Бывалый
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости




Отправлено: 08.02.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сеня:
Давайте тогда во всем городе сделаем 20км в час,и решится проблема.

В европейских городах основное ограничение - 50 км/ч.
А в некоторых даже 40 км/ч.
А на некоторых улицах и 30 км/ч ограничение там.
Дураки они.
Что тут скажешь.

Бывалый
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости




Отправлено: 08.02.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
местА вдруг стали аварийно-опасными?

Запросто.
Трафик увеличился (не обязательно автомобилей).
Сбили кого-то - место отмечается как аварийно-опасное.
И раньше место было на заметке но теперь наконец то решили сделать ограничение во избежание, не дожидаясь пока гром грянет.
Другие варианты.
Специалисты по безопасности дорожного движения наверняка больше знают чем ты да я да мы с тобой.
Хотя тебе с дивана наверно виднее.
Как говорил Черчиль жаль что все кто умеет управлять государством уже работают парикмахерами и таксистами.

Ксковский
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости




Отправлено: 09.02.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорош ныть всем,ей богу как маленькие

* лимон
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.02.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Цитата:
лимон:
местА вдруг стали аварийно-опасными?

Запросто.
Трафик увеличился (не обязательно автомобилей).

трафик увеличился в частном секторе? как-то невнятно
Цитата:
Бывалый:
Другие варианты.

например?
Цитата:
Бывалый:
Специалисты по безопасности дорожного движения

у нас есть и такие?
убрали палочки - добавили знаков
Профайл

Бывалый
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости




Отправлено: 09.02.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
трафик увеличился в частном секторе? как-то невнятно

Что такое?
Там не могут надыбать дорожку водители или пешеходы?
Цитата:
лимон:
например?

Я же написал вроде ясно:
Цитата:
Бывалый:
Специалисты по безопасности дорожного движения наверняка больше знают чем ты да я да мы с тобой.

Я не специалист.
Цитата:
лимон:
у нас есть и такие?

Ну по любому дорожная полиция анализирует степень аварийности участков дорог.
Это тоже их работа.
И по результатам этого анализа принимаются решения об установке тех или иных знаков.
Что тебя в этом удивляет?
Ты думаешь что знаки наобум расставляют?
Как бог на душу положит?
Ты сам то свою работу - наобум делаешь?
Нет?
А почему же ты решил что другие свою делают наобум?

Хохол
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости




Отправлено: 09.02.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
трафик увеличился в частном секторе? как-то невнятно

С Бывалым бесполезно спорить . Законопослушность граждан , для него означает полную послушность и беспрекословное подчинение . При этом обсуждение любого закона изначально подразумевает для него какое то преступление со стороны граждан . Ведь те кто наверху их выдумывает , для него супер-пупер-мега мозги , а те кто сомневается в правильности принятия того или иного решения , те изначально бездари , тупицы и идиоты . Предъявляя любому в том что он не компетентен и малограмотен в обсуждении какой нибудь нормы закона , Бывалое даже не ставит под сомнение компетентность и грамотность тех кто их придумывает . Ответ наверное кроется в личной заинтересованности . Бескорыстностью комменты Бывалого не пахнут , так как имеют один вектор направления .

* лимон
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.02.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
С Бывалым бесполезно спорить

тролль? вброс на вентилятор?
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