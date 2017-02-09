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§ NG.kz
Герольд - значит глашатай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27098
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 05:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошлым летом почти случайно мне в руки попался роман «Дом скитальца». Автор - Герольд Бельгер. Ни на что не рассчитывая, я открыла книгу. И безоговорочно влюбилась в автора. Тут же были прочитаны его рассказы, эссе, статьи, отзывы на книги коллег, интервью. И знаете, о чем подумалось? Много ли вы читаете современной отечественной литературы? Хорошей литературы.
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Карамерген
Re: Герольд - значит глашатай




Отправлено: 09.02.17 - 05:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший человек, хороший литератор. Но при чём тут стенания про Цитата:
Становилось стыдно быть немцем.
?? Массовый шпионаж среди этнических немцев, прежде всего на промышленных учреждениях, к этому и привёл. Просто так в условиях войны ничего не делается..Цитата:
Многих соплеменников Бельгера лишили комсомольского билета, арестовали или отправили в трудармии (на деле они мало отличались от концлагерей).
Немцы напали на СССР и активно использовали пятую колонну. Как всегда наплевали и на своих соплеменников, живущих в СССР. Страна зашишалась. По той же причине и крымские татары погорели..

§ Валентин
Re: Герольд - значит глашатай
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5176
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.02.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И знаете, о чем подумалось? Много ли вы читаете современной отечественной литературы? Хорошей литературы.


Хорошая тема затронута.

Я некоторое время назад обнаружил, что вообще выпал из отечественной культурной и общественной жизни, напрочь.
Посещаю и общаюсь только российские и англоязычные ресурсы, в соцсетях никого из т.н. "известных казахстанских блоггеров" не то чтобы не читаю, а даже и не слышал про них никогда, ни одного казахстанского фильма не посмотрел, на плакаты приезжающих "звёзд" смотрю с недоумением - а кто это вообще такой?
И да, про современную отечественную литературу тоже не в курсе.

Предпринял несколько попыток ознакомиться с упомянутой отечественной культурной и общественной жизнью, убежал в ужасе.
А про "известных казахстанских блоггеров" вообще ничего говорить лучше не буду.

В общем, ситуация грустная.
Заставляю себя читать новости и газеты теперь, вопреки предупреждению профессора Преображенского.
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§ сайлау курманов
Re: Герольд - значит глашатай
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
было забавно читать в каждом номере каравана -плетение чепухи , потом тронутые им темы становились все актуальней , напоследок его яркое выражение про кризис в головах и как мне показалось задвинула его в опалу. За то писатель Кекильбаев преуспел , противно было смотреть как целует руку в буквальном смысле своему патрону....
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