Цитата: И знаете, о чем подумалось? Много ли вы читаете современной отечественной литературы? Хорошей литературы.



Хорошая тема затронута.



Я некоторое время назад обнаружил, что вообще выпал из отечественной культурной и общественной жизни, напрочь.

Посещаю и общаюсь только российские и англоязычные ресурсы, в соцсетях никого из т.н. "известных казахстанских блоггеров" не то чтобы не читаю, а даже и не слышал про них никогда, ни одного казахстанского фильма не посмотрел, на плакаты приезжающих "звёзд" смотрю с недоумением - а кто это вообще такой?

И да, про современную отечественную литературу тоже не в курсе.



Предпринял несколько попыток ознакомиться с упомянутой отечественной культурной и общественной жизнью, убежал в ужасе.

А про "известных казахстанских блоггеров" вообще ничего говорить лучше не буду.



В общем, ситуация грустная.

Заставляю себя читать новости и газеты теперь, вопреки предупреждению профессора Преображенского.