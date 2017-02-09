ВЧК Re: «НГ» вручила призы самым активным участникам акции «Прощай,... #2







Отправлено: - 10:18 Молодцы! И кстати мой самый любимый шоколад! Но всё таки надо ввести утилизационный сбор при ввозе сосен и елей в город Костанай. И из этих средств создать фонд оплаты за сбор и утилизацию. А то как то несправедливо одни имеют прибыль от торговли а кто то должен организовывать и проплачивать из своих собственных средств за сбор и утилизацию сосен и елей.