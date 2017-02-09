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§ NG.kz
«НГ» вручила призы самым активным участникам акции «Прощай, ёлка!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27098
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2017 году победителем акции стала СШ №16, которая собрала 1 453 сосны. Корреспонденты «НГ» пришли 3 «В» класс, на счету которого школьный рекорд - 234 дерева, за 5 минут до звонка на перемену.
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осведомленный
Re: «НГ» вручила призы самым активным участникам акции «Прощай,...




Отправлено: 09.02.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дарья Ермакова вместе с папой принесла 257 сосен - это лучший результат среди всех школ, я из лесу вышел, был сильный мороз, Некрасов не думал в 19 веке, что его стихотвлорение в жизни вопрлотиться, однако, ГИННЕС скучает 257 ПИНУС СИЛЬВЕСТРИС вынести из леса, и без штафа? однако.

ВЧК
Re: «НГ» вручила призы самым активным участникам акции «Прощай,...




Отправлено: 09.02.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! И кстати мой самый любимый шоколад! Но всё таки надо ввести утилизационный сбор при ввозе сосен и елей в город Костанай. И из этих средств создать фонд оплаты за сбор и утилизацию. А то как то несправедливо одни имеют прибыль от торговли а кто то должен организовывать и проплачивать из своих собственных средств за сбор и утилизацию сосен и елей.

ВЧК
Re: «НГ» вручила призы самым активным участникам акции «Прощай,...




Отправлено: 09.02.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
ГИННЕС скучает 257 ПИНУС СИЛЬВЕСТРИС вынести из леса, и без штафа? однако.

Утрировать не надо однако!

денис
Re: «НГ» вручила призы самым активным участникам акции «Прощай,...




Отправлено: 09.02.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" срубили наши елочки под самый корешо-о0ооок"

Михалыч
Re: «НГ» вручила призы самым активным участникам акции «Прощай,...




Отправлено: 09.02.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как приятно смотреть на улыбающихся детей! Молодцы НГ, дети и спонсоры!!!!!!
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