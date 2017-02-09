/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27098
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканский бюджет - документ небольшой, но таит в себе немало загадок и рождает еще больше вопросов. А еще помогает осознать, каковы реальные приоритеты и ценности руководства нашей страны.
Читать новость

андрей
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход




Отправлено: 09.02.17 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прижало женщину .Прям как в уборной . Что бы ещё почитать ?????

§ peshexod
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3095
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.02.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бюджет страны! Мама дорогая!
Мы уже и здесь разбираемся.
Ну проведите ликбез хотя бы по основным моментам формирования, из чего складывается потребность в тех или иных суммах, расшифруйте на что именно планируется потратить, почему в прошлом году меньше (или больше), а в этом вот столько.
Цитата:
Не станем внедряться во все сложные хитросплетения главного финансового документа страны

Поверхностное суждение.
Профайл

вася
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход




Отправлено: 09.02.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Диана, вы не правы! Представьте насколько веселей тащить уголь и покупать воду прочитав Казахстанику!

§ Дантист
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 09.02.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Ну проведите ликбез хотя бы по основным моментам формирования, из чего складывается потребность в тех или иных суммах, расшифруйте на что именно планируется потратить, почему в прошлом году меньше (или больше), а в этом вот столько

А почему она должна разжевывать вам то, что имеется в открытых источниках? Ищите. Здесь речь идет о приоритетах в финансировании. Автор лишь слегка затронула тему, если покопаться, то там странностей гораздо больше. Хотя, если вы госчиновник, вам так не покажется наверное.
Профайл

ВЧК
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход




Отправлено: 09.02.17 - 10:24
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5176
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.02.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Ну проведите ликбез хотя бы по основным моментам формирования,


А как ты себе это представляешь в формате газетной статьи?
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.02.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
случилось однажды мне быть мне в областном акимате , столько холеных чиновников имитирующие бурную деятельность мне никогда не доводилось видеть , такого даже при союзе с его тучными стадами скота и производством не случалось , я как чел активной гражданской позицией был просто удручен увиденным.
Профайл Посетить вебсайт

Бывалый
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход




Отправлено: 09.02.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А как ты себе это представляешь в формате газетной статьи?

Достаточно одной таблэтки.
adilet.zan.kz/rus/docs/K080000095_#z1153

§ Добринцофф
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5017
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.02.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жуть и мрак,сколько денег уходит в никуда.
Профайл

§ peshexod
Re: Диана ОКРЕМОВА: Казённый подход
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3095
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.02.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
А почему она должна разжевывать вам то, что имеется в открытых источниках? Ищите. Здесь речь идет о приоритетах в финансировании

Если я берусь о чем то рассуждать, как минимум ввиду слушателя в курс и на понятном ему языке.
Или я один не читал не вникал в главный финансовый документ?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: лимон, Vasiliy, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 234
Пользователей: 3
Всего: 237

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх