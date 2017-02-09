Цитата: peshexod:

Ну проведите ликбез хотя бы по основным моментам формирования, из чего складывается потребность в тех или иных суммах, расшифруйте на что именно планируется потратить, почему в прошлом году меньше (или больше), а в этом вот столько

А почему она должна разжевывать вам то, что имеется в открытых источниках? Ищите. Здесь речь идет о приоритетах в финансировании. Автор лишь слегка затронула тему, если покопаться, то там странностей гораздо больше. Хотя, если вы госчиновник, вам так не покажется наверное.