Prosto Re: В Костанае 9 февраля отменены занятия для учащихся 0-8... #2







Отправлено: - 07:45 Отдел образования не перестает меня удивлять - а 9-11 классы прям намного сильнее и выносливее 8-х, да? На улице такой ветер, даже взрослому идти тяжело!!! Я просто в шоке, и это мягко сказано...