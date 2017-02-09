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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:23 Недавно в областной детской больнице оперировали новорожденную, у которой была врожденная патология органов малого таза. Все окончилось благополучно. Оперировал врач из Национального научного центра материнства и детства, кандидат медицинских наук Берик ПРИМБЕТОВ, акушер-гинеколог с более чем 30-летним стажем, заведующий в центре отделением женских болезней.

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