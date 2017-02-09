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§ NG.kz
Советы специалиста
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27091
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно в областной детской больнице оперировали новорожденную, у которой была врожденная патология органов малого таза. Все окончилось благополучно. Оперировал врач из Национального научного центра материнства и детства, кандидат медицинских наук Берик ПРИМБЕТОВ, акушер-гинеколог с более чем 30-летним стажем, заведующий в центре отделением женских болезней.
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§ Доктор СИЗО
Re: Советы специалиста
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2375
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 09.02.17 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо Доктор....долгих лет жизни....
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