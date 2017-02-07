Серый волк Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при... #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8574

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:20 Эти ̶г̶р̶а̶ж̶д̶а̶н̶е̶ Хотя нет, не граждане! Эти вонючие паразиты на теле государства нагло и бессовестно врут!



В Катманде как известно никто вообще правды не говорит и не думает!



Регистрация в Германии нужна только их городским муниципалитетам и земствам и более никому на свете. И нужна она только для точного расчета социальных льгот, пособий и адресного и точного выделения средств каждому территориальному образованию с абсолютной точностью.



В Берлине можно зарегистрироваться в течении 2 недель.

В остальных населённых пунктах отводится неделя.

Но лучше сделать это быстрее по очень простой причине.



Получая ‘справки о регистрации по месту жительства’ (Meldebescheinigung)

Теперь вы становитесь зарегистрированы в Германии.

Наслаждайтесь моментом!

После регистрации вам сразу нужно предпринять еще несколько шагов!!!



получить ИНН

account открыть счет в банке

получить медицинскую страховку

подписать контракт на мобильную связь

получить номер социального страхования.



К вам при этом не будет ломиться проверять необразованный и грязный наркоторговец в погонах, и полиции вы вообще не нужны много лет, если не нарушаете общественный порядок! Кроме того можно указать на бланке, что вы не хотитите огласки своей регистрации и о ней вообще никто не узнает. Так вы не попадёте в справочники и базы данных.

Есть правда и глупость, если автоматом или не прочитав внимательно поставить галочку в клетке "вероисповедание" то будет взыматься налог на религию. Просто есть такой дурацкий закон. Нужно просто оставлять это место пустым.

Кстати при проживании в хостелах, гостиницах и гостевых домах регистрация не требуется.

Но как видно из того, что она даёт - она весьма полезна и лучше наоборот сделать условия для её осуществления.



Напротив же в Казахстане когда барыги в погонах из самой криминальной области пойдут шариться по квартирам и сливать шайкам мошенников полученную информацию об одиноких и прочих социально уязвимых гражданах, то следует ждать не немецких пособий, соцстрахования и медицинских страховок. А следует реально опасаться за жизнь всем на кого положат глаз после таких визитов.



За этим явлением обязательно последуте череда новых убийств пенсионеров, и пропавших без вести граждан, у которых недавно проверяли регистрацию и они показались "достойными кандидатами" для барыг. Барыг здесь абсолютно без кавычек. Они многократно доказали своё звание.