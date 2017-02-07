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≡ "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при введении временной регистрации граждан" – Сергей Жалыбин		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"У нас применяют унтер-пришибеевские методы при введении временной регистрации граждан" – Сергей Жалыбин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27091
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественный совет Костанайсской области принял решение обратиться к правительству РК с просьбой о введении моратория на введение Закона «О временной регистрации» - до тех пор, пока законотворцы не выработают четких правил, которые не будут затрагивать законопослушных граждан.
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ВЧК
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 07.02.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Academic:
Хоть пара адекватных людей в Общественном совете нашлось - Сергей ЖАЛЫБИН и Валерий ВИШНИЧЕНКО!

Тут ты не прав! В.Вишниченко это прекрасный во всех отношения человек! А вот С.Жалыбин..это человек такой.. куда ветер туда и он.. завтра Ель Басы даст клич по временной прописке и этот человек с пеной у рта будет кричать и доказывать что так надо

555
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 08.02.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
- Для россиян у нас регистрация разрешена в течение 30-ти дней, а для своих граждан – в течение 10-ти, как это понимать? - спросил член общественного совета Валерий ВИШНИЧЕНКО. И сделал прогноз: - Мы можем получить большой социальный взрыв.

Зачем их регистрировать по нескольку раз?
20. Выдача бланков миграционных карточек производится:
1) в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан - ПС КНБ (в том числе с использованием возможностей ЕИС «Беркут» по автоматизированному заполнению бланков миграционных карточек);
2) органами внутренних дел - по месту временного или постоянного проживания иммигрантов, в том числе посредством получения через ЕИС «Беркут» информации от юридических и физических лиц о пребывающих у них иммигрантах;
3) в пути следования:
воздушным (морским) транспортом - членами экипажей воздушных (морских) судов;
железнодорожным транспортом - членами поездных бригад;
международным автобусным транспортом - водителями международных автобусных транспортов.
До прибытия в пункт пропуска через Государственную границу Республики Казахстан миграционная карточка может заполняться и распечатываться иммигрантом самостоятельно через ВМП.

§ Доктор СИЗО
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2375
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.02.17 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Тут ты не прав! В.Вишниченко это прекрасный во всех отношения человек! А вот С.Жалыбин..это человек такой.. куда ветер туда и он..

- слушай, не оскорбляй напрасно, заслуженных во всех отношениях, людей....это ты неизвестно откуда взялся....и зовут тебя ни как....печешься с самого начала о регистрации граждан....а сам форумом анонимно пользуешься.....трусишка.....
-читаю твои комментарии....одно паск......во, ..... :-o :-o :-o :-o :-o
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сосед
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 08.02.17 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
758:
уже25 лет не могут придумать как бороться с незаконной сдачей квартир.. ну это в их понимании незаконная.

знаменитая "многохадовочка" вон соседи вздулись, вскоре и нас такое ожидает.

гражданин
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 08.02.17 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
социальный взрыв будет. ситуация постоянно ухудшается, власть этому своими действиями способствует. А если еще и "заграница нам поможет" а они (заграничные буржуи со своими цветными революциями) мастаки расшатывать лодку, то точно начнутся лихие времена. Неужели вожди не видят эту перспективу?

Гость
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 08.02.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
758:
Вот нашелся способ одним кликом мыши - и все как на ладони. Хочешь штрафуй, хочешь заставляй регистрировать ИП..Чтобы делились с бюджетом пустым.

Данный вопрос, здесь не основной. Разработкой Закона занимались МВД и КНБ, да и остальные касающиеся безопасности. Только когда разрабатывали, думали в основном не о борьбе с терроризмом и экстремизмом, а взять на контроль население КЗ. Остальное додумай сам.

§ Доктор СИЗО
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2375
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.02.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Выдача бланков миграционных карточек производится:
1) в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан - ПС КНБ (в том числе с использованием возможностей ЕИС «Беркут» по автоматизированному заполнению бланков миграционных карточек);
2) органами внутренних дел - по месту временного или постоянного проживания иммигрантов, в том чи

-а что прибытие эмигранта на арбе с Тургая в Ауликоль для ежегодного поедания бешбармака не упомянули? это же будет основная статья пополнения бюджета, когда развалятся нефтеперегонные заводы и таможни накроются медным тазом..... :-) :-) :-( :-( :-( :lol: :lol: :lol:
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§ Серый волк
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8574
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.02.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти ̶г̶р̶а̶ж̶д̶а̶н̶е̶ Хотя нет, не граждане! Эти вонючие паразиты на теле государства нагло и бессовестно врут!
:lol:
В Катманде как известно никто вообще правды не говорит и не думает! :-)

Регистрация в Германии нужна только их городским муниципалитетам и земствам и более никому на свете. И нужна она только для точного расчета социальных льгот, пособий и адресного и точного выделения средств каждому территориальному образованию с абсолютной точностью.

В Берлине можно зарегистрироваться в течении 2 недель.
В остальных населённых пунктах отводится неделя.
Но лучше сделать это быстрее по очень простой причине.

Получая ‘справки о регистрации по месту жительства’ (Meldebescheinigung)
Теперь вы становитесь зарегистрированы в Германии.
Наслаждайтесь моментом!
После регистрации вам сразу нужно предпринять еще несколько шагов!!!
:-)
получить ИНН
account открыть счет в банке
получить медицинскую страховку
подписать контракт на мобильную связь
получить номер социального страхования.

К вам при этом не будет ломиться проверять необразованный и грязный наркоторговец в погонах, и полиции вы вообще не нужны много лет, если не нарушаете общественный порядок! Кроме того можно указать на бланке, что вы не хотитите огласки своей регистрации и о ней вообще никто не узнает. Так вы не попадёте в справочники и базы данных.
Есть правда и глупость, если автоматом или не прочитав внимательно поставить галочку в клетке "вероисповедание" то будет взыматься налог на религию. Просто есть такой дурацкий закон. Нужно просто оставлять это место пустым.
Кстати при проживании в хостелах, гостиницах и гостевых домах регистрация не требуется.
Но как видно из того, что она даёт - она весьма полезна и лучше наоборот сделать условия для её осуществления.

Напротив же в Казахстане когда барыги в погонах из самой криминальной области пойдут шариться по квартирам и сливать шайкам мошенников полученную информацию об одиноких и прочих социально уязвимых гражданах, то следует ждать не немецких пособий, соцстрахования и медицинских страховок. А следует реально опасаться за жизнь всем на кого положат глаз после таких визитов.

За этим явлением обязательно последуте череда новых убийств пенсионеров, и пропавших без вести граждан, у которых недавно проверяли регистрацию и они показались "достойными кандидатами" для барыг. Барыг здесь абсолютно без кавычек. Они многократно доказали своё звание.
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ВЧК
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 08.02.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
- слушай, не оскорбляй напрасно, заслуженных во всех отношениях, людей....это ты неизвестно откуда взялся....и зовут тебя ни как....печешься с самого начала о регистрации граждан....а сам форумом анонимно пользуешься.....трусишка.....

Чем это они заслужили авторитет ? Жалыбина я то знаю ещё тот фрукт... а по поводу анонимности... и ты вроде не ангел.. не нравятся мой комменты ..так они тут твоим всем соотечественникам не нравится..выход один.. не читай. государство Казахстан и мне никто не запретит тут писать

§ Доктор СИЗО
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2375
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 09.02.17 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
не нравятся мой комменты ..так они тут твоим всем соотечественникам не нравится..выход один.. не читай. государство Казахстан и мне никто не запретит тут писать

-вся твоя мышинная возня ностальгирующего Перебежчика.....временное упущение нашего государства.... скоро закроют эту лавочку....
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