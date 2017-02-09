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§ NG.kz
В Костанае 9 февраля отменены занятия для учащихся 0-8 классов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27091
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 06:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице -24 градуса, при этом северный ветер 10 м/с, сообщает отдел образования акимата Костаная.
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Ден
Re: В Костанае 9 февраля отменены занятия для учащихся 0-8...




Отправлено: 09.02.17 - 06:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь до понедельника)

Prosto
Re: В Костанае 9 февраля отменены занятия для учащихся 0-8...




Отправлено: 09.02.17 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдел образования не перестает меня удивлять - а 9-11 классы прям намного сильнее и выносливее 8-х, да? На улице такой ветер, даже взрослому идти тяжело!!! Я просто в шоке, и это мягко сказано...

Мать
Re: В Костанае 9 февраля отменены занятия для учащихся 0-8...




Отправлено: 09.02.17 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Сарыколе вообще никто ничего не отменяет, никому нет дела до детей. Ни акимату, ни отделу образования. Конечно, они же пешком не ходят.

андрей
Re: В Костанае 9 февраля отменены занятия для учащихся 0-8...




Отправлено: 09.02.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А смена какая ????? Или все ???

§ Сергей_я
Re: В Костанае 9 февраля отменены занятия для учащихся 0-8...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1838
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.02.17 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
А смена какая ????? Или все ???

про 2ую смену ждите информацию ближе к 11ти
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