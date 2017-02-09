Хороший человек, хороший литератор. Но при чём тут стенания про Цитата: Становилось стыдно быть немцем. ?? Массовый шпионаж среди этнических немцев, прежде всего на промышленных учреждениях, к этому и привёл. Просто так в условиях войны ничего не делается..Цитата: Многих соплеменников Бельгера лишили комсомольского билета, арестовали или отправили в трудармии (на деле они мало отличались от концлагерей). Немцы напали на СССР и активно использовали пятую колонну. Как всегда наплевали и на своих соплеменников, живущих в СССР. Страна зашишалась. По той же причине и крымские татары погорели..