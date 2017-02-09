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§ NG.kz
Герольд - значит глашатай
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27091
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 05:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошлым летом почти случайно мне в руки попался роман «Дом скитальца». Автор - Герольд Бельгер. Ни на что не рассчитывая, я открыла книгу. И безоговорочно влюбилась в автора. Тут же были прочитаны его рассказы, эссе, статьи, отзывы на книги коллег, интервью. И знаете, о чем подумалось? Много ли вы читаете современной отечественной литературы? Хорошей литературы.
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Карамерген
Re: Герольд - значит глашатай




Отправлено: 09.02.17 - 05:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший человек, хороший литератор. Но при чём тут стенания про Цитата:
Становилось стыдно быть немцем.
?? Массовый шпионаж среди этнических немцев, прежде всего на промышленных учреждениях, к этому и привёл. Просто так в условиях войны ничего не делается..Цитата:
Многих соплеменников Бельгера лишили комсомольского билета, арестовали или отправили в трудармии (на деле они мало отличались от концлагерей).
Немцы напали на СССР и активно использовали пятую колонну. Как всегда наплевали и на своих соплеменников, живущих в СССР. Страна зашишалась. По той же причине и крымские татары погорели..
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