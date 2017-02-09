Согласно принципу Парето, обычно 20% кадров выполняют 80% работы. Только за 2016 год на содержании аппарата Костанайского областного акимата сэкономили 10,8 млн тенге за счет неиспользованных вакансий. И область без отсутствующих чиновников не развалилась. Логично было бы от офисных клерков, которые перекладывают бумажки с места на место, просто избавиться, сократив вакансии. Читать статью
Вот Товарищ Воронин, запутавшийся в странах и цифрах, вопрошает, нас: Цитата:
А где наши болашаковцы, которые должны были принести технологический прогресс, провести индустриализацию, поднять экономику? Наши чиновники как класс похожи на мещан.
Мне очень трудно вообразить себе мещанина. Я конечно знаю определение и типичные фото могу увидеть, но склеить себе образ мыслей этого существа мещанина не могу. Не получается! В нашей стране кстати было 293 миллиона к 1991 году, если кто забыл.
Барышаковец кстати понимается гораздо лучше загадочного мещанина из прошлого. Образ мыслей, действий и устремлений этого существа столь примитивен и низкопробен, что годится только для пародии уездной команды КВН.
Но самого интересного Товарищ Воронин не узрел на горизонте! Цитата:
У нас же все до 2050 года, при этом мы не знаем, как за это время может измениться мир.
Можно долго спорить о том как изменится мир в целом, но я точно знаю что ждёт Товарища Воронина! Государство о нем заботится понимаешь! Думает о его развитии и занятии! Вот например в очень ближайшее время Товарищ Воронин может неожиданно для себя заняться физкультурой! Причем в хороших таких темпах. Думаю даже сможет бегать по лестницам так быстро, что в подъезде ветер свистеть будет!
Драгоценное государство приняло для этого всё необходимое! И уже есть первые пробные ласточки! Но главные цветочки ещё впереди!
Вот представьте себе ситуацию, что наконец-то долгожданное разрешение для доблестных работников правопорядка на отыскание незарегистрированных граждан наконец спустилось с неба в их натруженные потные руки!
Заходит Товарищ Воронин в подъезд, а там на ступеньках сидят два сотрудника закона! Предоставим им слово. Точнее только их части монологов.
- Опа! Идет кто-то к нам хороший!
- Ну наконец-то! Мы здесь на ступеньках уже попы отсидели!
- Сейчас мы его попросим!
- Дед какой-то!
- А не важно!
- Дед, у тебя регистрация есть??
- Да есть у него.
- Слыш, а, дед, а у тебя никого дома нет?
- Жалко, что нет, а мож знаешь кого в подъезде без регистрации?
- А мож ходит кто в гости часто?
- Ну облом! Слыш дед, а может ляпку купишь? Ну там шалопаям из школы перепродашь, наваришся?
- Чистый товар. У нас самый чистый! Все берут!
- Нет денег? Жаль.
- Дед, а может ты нас матом, а? Очень надо! Начальник зверюга два протокола или пять штукарей в смену хочет!
- А ты соседей знаешь? Может днюха у кого будет, гости придут всякие, мы подождем!
- Ну потом типа либо регистрацию спросим, либо нас пошлют и оформим!
- Ну хоть бы у одной падлы в подъезде гости на днюху или чего там пришли!
- Дед, ну чо у тебя совсем денег нет?
- В НГ не заплатили?
- Кто такое НГ?
- Газета??
- Это как Мухосранские новости, которые нас заставили выписать?
- Не, это которая по четвергам, её не заставляют!
- У падлы! Я эти Мухосранские новости у начальника два экзепляра себе выписал!
- Ничё в натуре через пять лет молодых пришедших духов сами будем заставлять по три экземпляра выписывать!
- А где дед?
- Во, только что здесь был! Ушёл свечкой вверх!
- Во попандос с этим подъездом! Ну падлы попались!
- Может в соседний дом пойдем посидим в подъезде??
- Не, там не наша территория, там нам люлей вставят из другого отделения!
- Слыш дед то из газеты. Бля точно напишет!
- во попали!
- Ну что за подъезд такой, никого вообще и одни засады!
- слыш валить надо деда! Напишет ведь! У меня знакомые торчки с Второго Кустаная есть.
- Не подпишутся!
- Подпишем, у меня шобла вокзальная есть знакомая, в причинном месте 100 грамм таскает туда-сюда!
- Короче нарикам от шоблы половину и чо у деда в холодильнике найдут.
- Там ещё пенсионерка одинокая, можно заодно. У неё на гроб точно есть.
- И алкаш на первом этаже уже давно лишнего квартиру занимает!
- Не. Сразу три жмура, ну его, вдруг подозрительно покажется!
- А так не отобьём 50 грамм порошка.
- Да ладно не парься, годик здесь в этом нищем доме протянем - повысят на Тауелсиздык (фиг выговоришь) посадят! Там притон проституток в подъезде. Всю ночь клиенты с бабками! Вмиг всё отобьём.
- Да разживёмся! Лексус белый купим!
- Не! Лексус херовая машина! В канавы падает сука!
- Да! факт! Ну тогда Приору белую!!
- Да ты рубишь в теме! Классная тачка! Гонять будем!...
Извините Товарищ Воронин! Но спортом лучше займитесь! А то в принципе охотники за плюющими семечки уже в кустах мечтают переселиться в подъезды! У них это точно будет РАБОТАЮЩИЙ ПРИНЦИП.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).