Мнение Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в... #16







Отправлено: - 23:54 Как бы то не было т.к мы точные детали не знаем но Олжаса Сулейменова точно трогать оскорблять задевать и т.д. здесь не надо! Одно то что он боролся за закрытие ядерного полигона любые грехи если бы у него были перекроет и народ его всегда простит!