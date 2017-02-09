Серый волк Re: Оденем «голые» трубы: сразу за Французским центром #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8572

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:35 А это точно рядом именно французский центр?





Жаль подробно сей изящно наклонённый шедевр на заднем плане не сняли, но пропорции и общее художественное исполнение этого монументального сооружения скорее говрит об итальянской школе мастеров. Причем вероятнее всего сей архитектурный шедевр может иметь оношение к высокохудожественным творениям шедевров ЮНЕСКО из города Пиза.





[Исправлено: Серый волк, 08.02.2017 - 21:36]