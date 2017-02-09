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§ NG.kz
Оденем «голые» трубы: сразу за Французским центром
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27086
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О двух открытых участках на одной теплотрассе, расположенной возле дома № 87 по ул. Гоголя, которая находится за зданием Казахско-французского центра, «НГ» сообщила жительница Костаная Ангелина ШРЕДЕР.
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§ Серый волк
Re: Оденем «голые» трубы: сразу за Французским центром
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8572
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.02.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это точно рядом именно французский центр?
:lol: :lol:

Жаль подробно сей изящно наклонённый шедевр на заднем плане не сняли, но пропорции и общее художественное исполнение этого монументального сооружения скорее говрит об итальянской школе мастеров. Причем вероятнее всего сей архитектурный шедевр может иметь оношение к высокохудожественным творениям шедевров ЮНЕСКО из города Пиза. :lol: :lol:


[Исправлено: Серый волк, 08.02.2017 - 21:36]
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