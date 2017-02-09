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§ NG.kz
Почему бюджет платит «Тоболу»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27086
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему бюджет платит «Тоболу»?Вроде была новость, что футбольный клуб «Тобол» продали недорого. А на сайте госзакупок появился конкурс. Закупали услуги по подготовке основного, дублирующего составов областной футбольной команды «Тобол», обеспечение деятельности футбольного центра и обеспечение их участия в республиканских и международных соревнованиях по футболу в 2017 году согласно календарному плану Федерации футбола РК.
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§ Серый волк
Re: Почему бюджет платит «Тоболу»?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8572
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.02.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
2 579 464 285 тенге.

Очень интересно! :-)

А сколько же жителей в городе?
И сколько из них работают и производят реальную продукцию, а не перекладывают бумажки и не полиционируют по подъездам регистрации? :lol:
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