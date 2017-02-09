NG.kz Почему бюджет платит «Тоболу»?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:24 Почему бюджет платит «Тоболу»?Вроде была новость, что футбольный клуб «Тобол» продали недорого. А на сайте госзакупок появился конкурс. Закупали услуги по подготовке основного, дублирующего составов областной футбольной команды «Тобол», обеспечение деятельности футбольного центра и обеспечение их участия в республиканских и международных соревнованиях по футболу в 2017 году согласно календарному плану Федерации футбола РК.

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