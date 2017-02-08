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≡ Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в рудненских школах прокомментировали в отделе образования		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в рудненских школах прокомментировали в отделе образования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27086
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснили в отделе образования акимата Рудного, Мамбетов посещал школы с программой «Возвысить степь, не унижая горы», целью которой является приобщение детей к чтению. У читателя "НГ", приславшего в редакцию гневное письмо, другое мнение об этих уроках.
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§ Серый волк
Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в рудненских школах прокомментировали в отделе образования
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8572
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.02.17 - 23:47
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Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в...




Отправлено: 08.02.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы то не было т.к мы точные детали не знаем но Олжаса Сулейменова точно трогать оскорблять задевать и т.д. здесь не надо! Одно то что он боролся за закрытие ядерного полигона любые грехи если бы у него были перекроет и народ его всегда простит!
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