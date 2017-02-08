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≡ Административный суд вынес неожиданное решение по делу об утонувшем "Лексусе"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Административный суд вынес неожиданное решение по делу об утонувшем "Лексусе"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27086
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Претендентов на привлечение к ответственности было двое: Алмас МУКИМБЕКОВ и Кайржан МЕНЗАРИПОВ. Однако председатель Административного суда Игорь ДУДИН своим решением удивил. 7 февраля он вынес два постановления, наказав обоих.
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Бывалый
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Однако по части обсуждаемой темы порядка больше.

Да?
Странно.
У нас в стране снег с крыш на младенцев не сбрасывают.
Или это у вас в стране порядок такое, а не его нарушение?

§ лимон
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.02.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Там, где работает наказание, там включается ответственность. ;-)

вот тут особенно пахнет ответственностью :
https://ria.ru/incidents/20170204/1487201672.html
и вот с другого источника :
http://chel.74.ru/text/hot/263406745858048.html
так что бардака хватает везде, со стороны то виднее :lol:
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Doubt
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Бывалый" верно ставит вопрос, был ли привлечен к ответственности экс-ректор за ложные показания.
Если нет, то возникают сомнения в законности обоих постановлений по адм.делам в отношении Мензарипова и младшего, с их отменой.

§ alexei_kaz
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
alexei_kaz


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 11.04.13
Отправлено: 08.02.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знаю я ректора и сына. в одно время с ним учился в этом ВУЗе. ректор юрист по образованию и сын на юриста учился.
помню как в то время ректор себе мерседес купил. странное совпадение, но незадолго до этого при проведении посвящения в студенты которое проходило во дворце пионеров кто-то неустановленный разбил унитаз в том заведении и ректор постановил собрать со всех студентов деньги на восстановление данного унитаза. при несложных расчетах, на те средства которые собрали можно было купить унитаз из золота. и тут мерседес. вот так там и учились. и пересдача зачетов и контрольных была официально через кассу.
неудивительно что он сейчас на лексусе ездит (точнее ездил) и сын его на такую должность попал.
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вопрос
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какую ответственность понесёт судья Джармухамедов С., который изначально принял, мягко сказать, не правильное решение по этому делу?

§ Моше
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3980
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 08.02.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Пуркуа бы не па?
Ты же скатился до уровня Серого Волка и Доцента.
Почему бы и другим не последовать твоему дурному примеру?

Привидение, твой ник забрали у тебя вместе с твоей должностью?
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Гость
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"знаю я ректора и сына. в одно время с ним учился в этом ВУЗе. ректор юрист по образованию и сын на юриста учился".
Ректор он экономист, кандидат экономических наук, профессор, а сынок его, он да юрист "коридорно"-юридического факультета, понятно как он экзамены сдавал, если вообще сдавал, а тут так складно говорит про конституционные права и так далее, на прокурорской должности поднатоскался видимо. Вообще в этом Вузе этот Ректор шарагу развел, поэтому и стала она потом колледжем непонятным, так как все нормальные толковые преподаватели оттуда ушли, как можно работать с таким "ректором". Но на их материальном состоянии это никак не отразилось видимо, раз такие машины.

§ Солнышко
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1014
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 08.02.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Doubt:

Я уже не один раз писала, что самооговор не может быть наказуем. За ложные показания могут быть наказаны свидетели, эксперты, специалисты. И они предупреждаются об ответственности. Может хватит уже этот вопрос мусолить?
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Пешеход
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно заглянуть в ордер на проведение работ на проезжей части, согласованный с дорожно-техническим отделом полиции, и что же там прописано насчет ограждения и предупреждающих знаках. Или тоже развели с полицаями и обошлись кучкой песка

КСТ
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один судья - Джармухамедов, своим непрофессионализмом на первом рассмотрении, заварил такую кашу, что пришлось еще дважды судить! Его самого пора привлечь за такую халатность при исполнении своих профессиональных обязанностей!

§ Грибоедов
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.02.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наглые рожи...
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шанхай уральская
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не умеют авто. управлять пускай на ослов садятся.Между прочим хороший бизнес предоставлять лишенцам осла тоже средство передвижения эко.чистый транспорт и дороги не портят....сколько городской бюджет денег с экономит....ааааа....вот только с парковками надо подумать....

шанхай уральская
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что вы - халтурщики и болт клали на соблюдение СНиП'ов по технике безопасности. Насыпать кучку земли и установить знак - недостаточно.
Повторюсь - вы халтурщики и развели колхоз на улице города, так огородить площадку - достойно только шабашников Васи и Пети, взявшихся пошабашить за бухло.
Было бы это в России, адмтехнадроз с бы с таких как вы три шкуры спустил. Моше какие СНИПЫ какая тех.безопасности какой технадзор люди и не знают что существует такой регламент там элементарных лент и табличек проход запрещён нету.....а таким ковбоям на лексусе хоть бетонный забор ставь всё равно пробьют......у них в головах море поколено...

§ serik
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
serik


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 04.11.10
Отправлено: 08.02.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обратите внимание как адвокат ручкой постоянно показывает что надо читать с листа. Герои программы Аффтор жжот отдыхают.
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Аналитик
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В газете время вышла статья:Мензарипов К. Занимает должность начальника отдела аудита области. Именно этот отдел проводит налоговые проверки бизнеса, для бизнесмена отдел аудита кошмар наяву. Осталось узнать не проводил ли его отдел налоговую проверку тоо мега в 2016 году.Если так, то утонувший японский монстр лишь вершина Айсберга.
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