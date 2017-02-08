NG.kz Общественный деятель Гани Касымов заявил, что после критики...



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 22:47 Общественный деятель Гани Касымов заявил, что после критики президента большинству министров следует уйти в отставку, а новое правительство нужно сформировать на 70% из женщин. Поддерживаете ли вы это предложение?

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