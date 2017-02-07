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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 309 из 309«1...307308309
Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сегодня в 8.00 был на приёме у врача-

кардиолога.Посмотрел он,да и я заодно
моё сердце- на ультразвуке,потом
поездил - на велосипеде.
В общем назначил он мне встречу
на следующий год. 6 февраля.
Психологи,пора - смеяться... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче,ухудшений с прощлым годом нет
Ну а в случае чего-меня будут ждать

здесь. Заведение работает круглосуточго... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а пока меня дождутся в том заведении,
http://radikal.ru/video/DTvwLD3cnze
я ещё немного побегаю,ну может
не совсем так,как эти Двое... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,ты спрашивал - где крашенные яйца?
Крашенные,варённые яйца в магазе -
круглый год продаются. А вот сейчас такие

шоколадные,пасхальные - появились.
Ах какая вкуснотища. С кремом внутри...
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.02.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я ещё немного побегаю,ну может

Это я сегодня 6.30 утра на пробежке так побегала,
От соседской собаки,что визг на весь двор стоял :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.17 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
визг на весь двор стоял :lol:

Лилли,визжала - собака или ты?... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.02.17 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лилли,визжала - собака или ты?

Собак до одури боюсь,так что визжала я :-(
Но зато у меня законное время теперь есть,6.30 до 7.00 на пробежку,потом сосед гаф-гаф выводит :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Собак до одури боюсь,так что визжала я

У нас- хорошие собаки,не гавкают.
А дня 3 назад,меня соседская собака
напугала. Утром отвёз Барбару на работу,
и пошёл в домик деревянный,взять молока.
А дверь в квартиру оставил открытой.
Ну минуты через 3 выхожу из домика,а из
квартиры - выходит собака. Я конечно не
визжал,но меня наверное далеко было
слышно.А собака перебежала через дорогу,
не обращая на меня внимания... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
давай про просроченные продукты, это интересней,

Вот так,Алекс, наши дети и внуки
http://radikal.ru/video/SZ31ThlDoDi
едят - Просрочку... :lol: :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Размолвка наверное у них.Спорили

кто же из них -красивей или умней.
А находятся - на одном форуме,
тоесть стоят - на одном бревне... :-o :lol:

[Исправлено: drakon, 08.02.2017 - 18:51]
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом доме Томм - живёт

А где же Джерри - проживает?... :lol:
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§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 326
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 08.02.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
С чего такие умозаключения?

Медсестры, у врача психиатра.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне можно домой - зайти... :lol:
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