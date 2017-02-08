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§ NG.kz
Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга – Кожамжаров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава антикоррупционного ведомства сообщил, что сейчас ситуация изменилась, и неприкасаемых нет, какой бы высокой ни была должность чиновника. В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции рассказали, как намерены добить коррупцию в стране.
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Бывалый
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его подчиненные уже перестали отжимать бизнесы, заводя на предпринимателей уголовные дела по подложным предлогам?
В своей бы "конюшне" порядок навел.
Борец нашелся.

112
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая то крень и о чем это?
Вот этот там сам чего, не знает что сказал?
Например я попался гайцу за мелкое, нужно 12 тысяч отдать, да я молить его буду чтоб он взял две или четыре.
Например те же права на авто продлевать.
Зачем бегать что то и учить вообще тупые вопросы, которые в писят лет уже не запоминаются?
Опять же даешь кому надо.
В больнице меня во второй поликлинике чуть не умертвили, правда потом листы вырвали с карты и звонили врачи те, когда меня оттуда забрали, чтобы их не сдавал..
Меня забрали с дома никакого и положили через знакомых в больницу..
Не было бы блата, я б давно уже там был, на кладбище..
Коррупция нужна нам как воздух..
Да что говорить, как, скажите как наши взяли второе место по хоккею в мире, алекс60 сказал, я не видел пока...
Если бы не было коррупции, мы разве были бы на втором месте?

§ Серый волк
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8569
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.02.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
коррупция - уголовно наказуемое деяние, какая воля Президента?

Акиматский буфет сегодня обожрать успел?
:lol:
Представьте себе это толстое желтое существо, жирными пальцами клацающее по клавиатуре - "Коррупция" - чав, чав, чав... - "Уголовно наказуемое", чав, чав... "деяние, какая воля президента".... быстро вернулся, исправил на большую букву "П" и "?" поставил. Чав, чав, чав, чав, чав.
Погладил пузо - хороша коррупция!
Цитата:
"Очень многое делается, но именно коррупция сказывается на дороговизне жизни, на качестве дорог, на обучении
Прямо таки лезет из дорог, а не сказывается, и на дороговизне, и на обучении...
Цитата:
на наличии мест в детских садах и так далее. И это всех нас касается напрямую.
Ага. Помнится единственный конфискованный в области у жулика детсад свалился и сразу половина акимата села за взятки. Про остальные даже пальцем никто не шевелил, как жили в детсадах шикарно жулики, перестроившие детсады в дворцы так и живут, прекрасно видные даже на плохих спутниковых общедоступных снимках. Как сидели шарашки и конторки сомнительного происхождения, так и сидят. Им местная крыша жуликов важнее слов президента.

Когда в соцсетях и на форумах начали постить фото брошенного детсада на Дощанова.
Прежнее рукожопство области просто снесло его и теперь там кажется просто пустырь. Нет детсада - нет проблем.

Никого за это не посадили.

Цитата:
Он отметил, что Казахстан является одним из самых активных борцов с коррупцией на постсоветском пространстве.

Только коррупция почему-то побеждает с большим отрывом.
А разовые случайные акции раз в пятилетку видимо эту ленту транспортёра купюр не пугают абсолютно. :lol: Цитата:
Татьяна:
В Астане вон к счетам за коммуналку будут антикоррупционные буклеты пришпиливать, для формирования у граждан нулевой терпимости. Значки не помогли нихрена, к буклетам перешли

Просто они их неправильно использовали, когда в государстве в круговую одни коррупционеры, то значки и буклеты нужно самым большим мебельным степлером на лацканах коррупционеров закреплять сразу за коррупционным деянием. Главное скобки для степлера выбрать правильно и в круговую красивой строчкой. :lol:
Китайцы с подобными экземплярами чинушек не нянькаются, и не уговаривают их со следующего понедельника начать честную жизнь. :-)

Кривой китайский автомат и старые патроны на утилизацию коррупцию в их обществе не устраняют, но хоть пропалывают регулярно. :lol:
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читатель -жан
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Кривой китайский автомат и старые патроны на утилизацию коррупцию в их обществе не устраняют, но хоть пропалывают регулярно.

всего намешал, просто г..о кипит у тебя в голове одна каша, зависть, вот из за этого наверное у тебя и у твоих детей этого нет и не будет никогда живи хоть в каком государстве.

шанхай уральская
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга. Сейчас ситуация изменилась. На самом деле неприкасаемых нет. Это воля главы государства.Да Господа Бога ваши слова дошли....а слышим мы одно бла.. бла...бла...как воровали так и воруют кстати и не бояться ......акимовское дело тому показуха там некоторые так сказать гос.деятили даже до зоны не доехали и выходят.....не смешите и так смешно...

§ 07Litra
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8889
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 08.02.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга. Сейчас ситуация изменилась. На самом деле неприкасаемых нет. Это воля главы государства.
а чё только чиновниками "невысокого" ранга? :-x а чё не начали с чиновников "высокого" ранга? :-x :-x ах да... ВОЛИ главы государства небыло... ну типо,он не ВЕЛЕЛ этого делать... а щас ЗАВЕЛЕЛ,воля появилась...
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