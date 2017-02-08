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лимон:
коррупция - уголовно наказуемое деяние, какая воля Президента?
Акиматский буфет сегодня обожрать успел?
Представьте себе это толстое желтое существо, жирными пальцами клацающее по клавиатуре - "Коррупция" - чав, чав, чав... - "Уголовно наказуемое", чав, чав... "деяние, какая воля президента".... быстро вернулся, исправил на большую букву "П" и "?" поставил. Чав, чав, чав, чав, чав.
Погладил пузо - хороша коррупция!
Цитата:
"Очень многое делается, но именно коррупция сказывается на дороговизне жизни, на качестве дорог, на обучении Прямо таки лезет из дорог, а не сказывается, и на дороговизне, и на обучении...
Цитата:
на наличии мест в детских садах и так далее. И это всех нас касается напрямую. Ага. Помнится единственный конфискованный в области у жулика детсад свалился и сразу половина акимата села за взятки. Про остальные даже пальцем никто не шевелил, как жили в детсадах шикарно жулики, перестроившие детсады в дворцы так и живут, прекрасно видные даже на плохих спутниковых общедоступных снимках. Как сидели шарашки и конторки сомнительного происхождения, так и сидят. Им местная крыша жуликов важнее слов президента.
Когда в соцсетях и на форумах начали постить фото брошенного детсада на Дощанова.
Прежнее рукожопство области просто снесло его и теперь там кажется просто пустырь. Нет детсада - нет проблем.
Никого за это не посадили.
Цитата:
Он отметил, что Казахстан является одним из самых активных борцов с коррупцией на постсоветском пространстве.
Только коррупция почему-то побеждает с большим отрывом.
А разовые случайные акции раз в пятилетку видимо эту ленту транспортёра купюр не пугают абсолютно. Цитата:
Татьяна:
В Астане вон к счетам за коммуналку будут антикоррупционные буклеты пришпиливать, для формирования у граждан нулевой терпимости. Значки не помогли нихрена, к буклетам перешли
Просто они их неправильно использовали, когда в государстве в круговую одни коррупционеры, то значки и буклеты нужно самым большим мебельным степлером на лацканах коррупционеров закреплять сразу за коррупционным деянием. Главное скобки для степлера выбрать правильно и в круговую красивой строчкой.
Китайцы с подобными экземплярами чинушек не нянькаются, и не уговаривают их со следующего понедельника начать честную жизнь.
Кривой китайский автомат и старые патроны на утилизацию коррупцию в их обществе не устраняют, но хоть пропалывают регулярно.