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≡ Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в рудненских школах прокомментировали в отделе образования		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в рудненских школах прокомментировали в отделе образования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснили в отделе образования акимата Рудного, Мамбетов посещал школы с программой «Возвысить степь, не унижая горы», целью которой является приобщение детей к чтению. У читателя "НГ", приславшего в редакцию гневное письмо, другое мнение об этих уроках.
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Аян
Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в...




Отправлено: 08.02.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о необычных уроках, которые прошли в школах Рудного, в редакцию "НГ" прислал пользователь сайта ng.kz под ником Аслан Ермекович.
явно, не коренной национальности, пусть назовет свою фамилию.

pechka
Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в...




Отправлено: 08.02.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В школе №1 вчера начали требовать 500 тенге с человека на этот "поэтический концерт". Я своему ученику не разрешил.

§ Hitman
Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в...
Hitman


(Пользователи)
Сообщений: 618
Регистрация: 20.07.10
Отправлено: 08.02.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Советник поэта" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
У нас уже у поэтов советники... Бл..., куда мы катимся...
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Население
Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в...




Отправлено: 08.02.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все доходы делает население. В школах, детсадах через детей. Кстати, 200 тенге - это даром, в одном детсаде ребенку уже третий раз показали Машу и медведя, за полгода :) По 450 тенге за раз. Население жн несет деньги в коммуналку и т.д.

Рулон Обоев
Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в...




Отправлено: 08.02.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам что дядя бесплатно куралесить будет?

овдал
Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в...




Отправлено: 08.02.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если это советник алжаса то я не удивлен

§ 74
Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3719
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 08.02.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно интересно..

http://www.inform.kz/ru/kredo-olzhasa-suleymenova-vozvysit-step-ne-unizhaya-gory_a2718146

Кредо Олжаса Сулейменова: Возвысить степь, не унижая горы

Вы много лет работали за границей. Что для вас, жившего вдалеке от Казахстана, значил патриотизм? И как, на ваш взгляд, соотносятся патриотизм и ощущение вселенского мира, гражданином которого вы себя ощущаете, судя по вашим стихам и книгам? - Когда-то, в 1963 году, в своей книге «Солнечные ночи» я написал: «Я - патриот каждого обиженного народа. Мое кредо - возвысить степь, не унижая горы». Продолжаю этому следовать. Я - патриот каждого народа, униженного невежеством, нищетой, непрофессионализмом власти. За это в советские времена меня называли националистом и даже сионистом, пантюркистом, и прочее, прочее, потому что я писал о жертвах холокоста, о трагедиях казахов, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и калмыков, о трудных судьбах русского народа в ХХ веке. Был автором предложения о создании Закона «О реабилитации репрессированных народов» в Верховном Совете СССР 1989 года. И была принята специальная декларация, которая затем в Верховном Совете Российской Федерации обрела черты закона. Когда в январе 1990 года танки вошли в Баку, я через день был там. Был в разоренной, голодающей Грузии в 1993-м, в вооруженных Чечне, Ингушетии в 1994-м.
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баян
Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в...




Отправлено: 08.02.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аян:
под ником Аслан Ермекович.
явно, не коренной национальности, пусть назовет свою фамилию.

Цитата:
артиста РК Хамита Мамбетова

А это то тут при чём?
Опять попутали тёплое с мягким...
Фамилиё то какая у аРтиста,то ,говорящая...

§ КГСПС
Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.02.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В школе №1 вчера начали требовать 500 тенге с человека на этот "поэтический концерт///Остапа понесло :lol:
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§ 07Litra
Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в...
07Litra


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Сообщений: 8889
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 08.02.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Визит был приурочен к декаде духовно-нравственного развития, которая сейчас проходит во всех школах.
:-x жулики от духовности... или духовитые жулики... а чё не в филармонии? и билеты там же? а?
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§ 07Litra
Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8889
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 08.02.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Был автором предложения о создании Закона «О реабилитации репрессированных народов» в Верховном Совете СССР 1989 года. И была принята специальная декларация, которая затем в Верховном Совете Российской Федерации обрела черты закона.
да ну-у-у... может одним из инициаторов....
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§ 07Litra
Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8889
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 08.02.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда в январе 1990 года танки вошли в Баку, я через день был там. Был в разоренной, голодающей Грузии в 1993-м, в вооруженных Чечне, Ингушетии в 1994-м.
какая-то сомнительная шустрота... а чё там делал-та? ни типо,цель миссии... и на чьей стороне... ну например,если на стороне "федералов",то хотелось бы узнать оценку его деятельности "чехами"...
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* drakon
Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в рудненских школах прокомментировали в отделе образования
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.17 - 21:29
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* drakon
Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в рудненских школах прокомментировали в отделе образования
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.17 - 21:32
Комментарий проходит проверку.
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