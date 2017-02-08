74 Re: Выступления заслуженного артиста РК Хамита Мамбетова в... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3719

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:51 Интересно интересно..



http://www.inform.kz/ru/kredo-olzhasa-suleymenova-vozvysit-step-ne-unizhaya-gory_a2718146



Кредо Олжаса Сулейменова: Возвысить степь, не унижая горы



Вы много лет работали за границей. Что для вас, жившего вдалеке от Казахстана, значил патриотизм? И как, на ваш взгляд, соотносятся патриотизм и ощущение вселенского мира, гражданином которого вы себя ощущаете, судя по вашим стихам и книгам? - Когда-то, в 1963 году, в своей книге «Солнечные ночи» я написал: «Я - патриот каждого обиженного народа. Мое кредо - возвысить степь, не унижая горы». Продолжаю этому следовать. Я - патриот каждого народа, униженного невежеством, нищетой, непрофессионализмом власти. За это в советские времена меня называли националистом и даже сионистом, пантюркистом, и прочее, прочее, потому что я писал о жертвах холокоста, о трагедиях казахов, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и калмыков, о трудных судьбах русского народа в ХХ веке. Был автором предложения о создании Закона «О реабилитации репрессированных народов» в Верховном Совете СССР 1989 года. И была принята специальная декларация, которая затем в Верховном Совете Российской Федерации обрела черты закона. Когда в январе 1990 года танки вошли в Баку, я через день был там. Был в разоренной, голодающей Грузии в 1993-м, в вооруженных Чечне, Ингушетии в 1994-м.