Сергей Миролюбов В Костанае прошел первый турнир по теннису среди любителей на призы "Нашей Газеты" #2



Модератор

(Администрация) Сообщений: 51

Регистрация: 16.04.07 Модератор(Администрация) Отправлено: - 19:45 Цитата: kbkz1980:

дяденьке в белом лет 60

Малхазу не 60, но он конечно старше 45-ти лет. А играл в группе до 45-ти, потому, что в молодости профессионально занимался теннисом и даже сейчас спустя много лет на голову лучше других. По правилам ветеранского тенниса участие таких бывших мастеров в подобных турнирах либо запрещается, либо оговаривается условиями (фора, вне зачёта, в паре с новичком и т.п.). В этом турнире (как и в предыдущих) Малхазу пришлось сражаться с "молодёжью".