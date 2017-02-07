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§ NG.kz
В Костанае прошел первый турнир по теннису среди любителей на призы "Нашей Газеты"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 2004 года еженедельник «Наша Газета» проводит теннисные турниры среди девушек и юношей. 4-5 февраля в новом теннисном центре "Костанай" прошел первый турнир на призы «НГ» среди ветеранов (любителей).
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§ kbkz1980
Re: В Костанае прошел первый турнир по теннису среди любителей...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.02.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Категория до 45,но дяденьке в белом лет 60.
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§ Сергей Миролюбов
В Костанае прошел первый турнир по теннису среди любителей на призы "Нашей Газеты"
Сергей Миролюбов

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 51
Регистрация: 16.04.07
Отправлено: 08.02.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
дяденьке в белом лет 60

Малхазу не 60, но он конечно старше 45-ти лет. А играл в группе до 45-ти, потому, что в молодости профессионально занимался теннисом и даже сейчас спустя много лет на голову лучше других. По правилам ветеранского тенниса участие таких бывших мастеров в подобных турнирах либо запрещается, либо оговаривается условиями (фора, вне зачёта, в паре с новичком и т.п.). В этом турнире (как и в предыдущих) Малхазу пришлось сражаться с "молодёжью".
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§ kbkz1980
В Костанае прошел первый турнир по теннису среди любителей на призы "Нашей Газеты"
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.02.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Миролюбов:
потому, что в молодости профессионально занимался теннисом

Школа тенниса открылась у нас немного позже,чем молодость данного спортсмена))Раньше было отделение бадминтона.В любом случае ,где бы не тренировался ,есть результат-значит в хорошей форме.Молодец.
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* drakon
В Костанае прошел первый турнир по теннису среди любителей на призы "Нашей Газеты"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Раньше было отделение бадминтона.

Кстати Кустанайские Бадминтонисты были -
Чемпионами СССР,если я правильно помню...
:lol:
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