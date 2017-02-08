alexei_kaz Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об... #48





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Регистрация: 11.04.13 (Пользователи) Отправлено: - 14:11 знаю я ректора и сына. в одно время с ним учился в этом ВУЗе. ректор юрист по образованию и сын на юриста учился.

помню как в то время ректор себе мерседес купил. странное совпадение, но незадолго до этого при проведении посвящения в студенты которое проходило во дворце пионеров кто-то неустановленный разбил унитаз в том заведении и ректор постановил собрать со всех студентов деньги на восстановление данного унитаза. при несложных расчетах, на те средства которые собрали можно было купить унитаз из золота. и тут мерседес. вот так там и учились. и пересдача зачетов и контрольных была официально через кассу.

неудивительно что он сейчас на лексусе ездит (точнее ездил) и сын его на такую должность попал.