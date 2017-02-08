Фрай Re: Парень из Костаная записал пронзительный стих, призывая... #5







Отправлено: - 12:23 Спецам надо бороться в интернете, а так получается пропаганда эимх гадостей. Также как щиты, ролики против наркотиков, на росте наркоманов растут звезды вплоть до генеральских - два и больше крупных дел только в нашей области об этом говорят.

А китов, 4.20 в России разоблачили, наши активисты по трафарету хотят деньги от государства сшибить.

С ДЕТСАДОВ начинать надо радостную жизнь делать, тогда к 10-16 никому не нужны будут киты на небе. Убрать детсадовских воспитателей-тиранов, заменив строгими любящими ПРОФИ, для которых общаться с двумя-тремя дестками детей не в тягость, а интересно и у нее куча приемов играючи воспитывать, образовывать детишек, растить их вольными.