/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Парень из Костаная записал пронзительный стих, призывая отказаться от смертельной игры		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Парень из Костаная записал пронзительный стих, призывая отказаться от смертельной игры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодой поэт из Костаная Самрат Иржасов опубликовал пронзительное стихотворение, в котором призвал молодежь не поддаваться провокаторам в соцсетях, заманивающим в группы смерти "Синий кит", "Тихий дом" и тому подобные.
Читать новость

Аиша
Re: Парень из Костаная записал пронзительный стих, призывая...




Отправлено: 08.02.17 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ,моя дочь тоже там учится,а Самрат очень творческий человек,молоток!!!

Я
Re: Парень из Костаная записал пронзительный стих, призывая...




Отправлено: 08.02.17 - 10:17
Комментарий удален модератором.

74
Re: Парень из Костаная записал пронзительный стих, призывая...




Отправлено: 08.02.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
глюк какой то со входом в систему..

в общем у подростков новое развлечение "Беги или умри"..
Статья вчера на life была..
Прыгают перед колесами машины, а второй снимает это на видео.. Водители, будьте внимательнее..

денис
Re: Парень из Костаная записал пронзительный стих, призывая...




Отправлено: 08.02.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,вообще-то не дети дебилами становятся сами ,а родители,которые сажают ребенка еще ничего не умеющего за игрульки компьютерные с извращениями насилием и дебилизмом. Вот.почему родители не интересуются чем там в виртуальном мире жвут дети.а потом удивляются,мол,наш ребенок не мог такого и эдакого вытворить...

Фрай
Re: Парень из Костаная записал пронзительный стих, призывая...




Отправлено: 08.02.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спецам надо бороться в интернете, а так получается пропаганда эимх гадостей. Также как щиты, ролики против наркотиков, на росте наркоманов растут звезды вплоть до генеральских - два и больше крупных дел только в нашей области об этом говорят.
А китов, 4.20 в России разоблачили, наши активисты по трафарету хотят деньги от государства сшибить.
С ДЕТСАДОВ начинать надо радостную жизнь делать, тогда к 10-16 никому не нужны будут киты на небе. Убрать детсадовских воспитателей-тиранов, заменив строгими любящими ПРОФИ, для которых общаться с двумя-тремя дестками детей не в тягость, а интересно и у нее куча приемов играючи воспитывать, образовывать детишек, растить их вольными.

112
Re: Парень из Костаная записал пронзительный стих, призывая...




Отправлено: 08.02.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока молодой, энергия прет в интернете..
Когда жизнь реальную увидит и столкнется с ней, перестанет делать детские понты..

* 07Litra
Re: Парень из Костаная записал пронзительный стих, призывая...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8885
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 08.02.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Прыгают перед колесами машины, а второй снимает это на видео.. Водители, будьте внимательнее..

это называется "проверка мужества"... во всяком случае,тут,в катманде... правда прыгают-бегают перед поездами... с переменным успехом... вот,недели две назад,повезло паравозу,а девчонке нет... подружка успела с перрона на перрон перебежать,а от девочки остались только ножки... да и те на разных перронах...
за год уже 15-20 случаев... только на тех направлениях где я езжу... думаю,что на других не лучше...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: kbkz1980

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 3
Всего: 136

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх