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§ NG.kz
Про сирену ДЧС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что послушал сирену был возле мясокомбината звучала еле еле. Можно было этот звук принять за сигнал Камазов на Элеваторе. Знакомым звоню на КСК говорят вообще не слышали сирену.
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§ Рудничанин
Re: Про сирену ДЧС
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 08.02.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По-моему в случае ЧС проще через телек и радио инфу передавать, ибо все равно бесполезная инфа, ибо убежищ нет в Костанае.
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