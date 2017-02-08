Цитата: лимон:

коррупция - уголовно наказуемое деяние, какая воля Президента?

Акиматский буфет сегодня обожрать успел?



Представьте себе это толстое желтое существо, жирными пальцами клацающее по клавиатуре - "Коррупция" - чав, чав, чав... - "Уголовно наказуемое", чав, чав... "деяние, какая воля президента".... быстро вернулся, исправил на большую букву "П" и "?" поставил. Чав, чав, чав, чав, чав.

Погладил пузо - хороша коррупция!

Цитата: "Очень многое делается, но именно коррупция сказывается на дороговизне жизни, на качестве дорог, на обучении Прямо таки лезет из дорог, а не сказывается, и на дороговизне, и на обучении...

Цитата: на наличии мест в детских садах и так далее. И это всех нас касается напрямую. Ага. Помнится единственный конфискованный в области у жулика детсад свалился и сразу половина акимата села за взятки. Про остальные даже пальцем никто не шевелил, как жили в детсадах шикарно жулики, перестроившие детсады в дворцы так и живут, прекрасно видные даже на плохих спутниковых общедоступных снимках. Как сидели шарашки и конторки сомнительного происхождения, так и сидят. Им местная крыша жуликов важнее слов президента.



Когда в соцсетях и на форумах начали постить фото брошенного детсада на Дощанова.

Прежнее рукожопство области просто снесло его и теперь там кажется просто пустырь. Нет детсада - нет проблем.



Никого за это не посадили.



Цитата: Он отметил, что Казахстан является одним из самых активных борцов с коррупцией на постсоветском пространстве.

Только коррупция почему-то побеждает с большим отрывом.

А разовые случайные акции раз в пятилетку видимо эту ленту транспортёра купюр не пугают абсолютно. Цитата: Татьяна:

В Астане вон к счетам за коммуналку будут антикоррупционные буклеты пришпиливать, для формирования у граждан нулевой терпимости. Значки не помогли нихрена, к буклетам перешли

Просто они их неправильно использовали, когда в государстве в круговую одни коррупционеры, то значки и буклеты нужно самым большим мебельным степлером на лацканах коррупционеров закреплять сразу за коррупционным деянием. Главное скобки для степлера выбрать правильно и в круговую красивой строчкой.

Китайцы с подобными экземплярами чинушек не нянькаются, и не уговаривают их со следующего понедельника начать честную жизнь.



Кривой китайский автомат и старые патроны на утилизацию коррупцию в их обществе не устраняют, но хоть пропалывают регулярно.