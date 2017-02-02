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§ NG.kz
Город очищен, елки спасены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году акция, которая проходит под девизом «Нашей елке - не место на помойке!», поставила новый рекорд - 4 684 дерева были собраны детьми из 12 школ Костаная и развезены по шестнадцати адресам в Костанае, в поселках Затобольск и Дружба. Это самое большое количество выброшенных елок за все годы.
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§ bollat
Re: Город очищен, елки спасены
bollat


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 26.01.12
Отправлено: 02.02.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 684 дерева срубили и сожгли,это то что собрали, а сколько еще и это только у нас, можно было просто не рубить
Город очищен, елки спасены
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§ Ольга Колоколова
Re: Город очищен, елки спасены
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2089
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 04.02.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
можно было просто не рубить
Можно. Но ведь их срубили, продали и использовали. Именно на этой стадии проблемы в дело вступают школьники и "НГ". Не будет тысячами валяющихся ёлок- мы завершим акцию с чувством выполненного долга.
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112
Re: Город очищен, елки спасены




Отправлено: 04.02.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было дописать 316 елок, цифра красивая.
И акимат учавствовал оказывается и АБЗ, часто ругаемые тут..
Отрадно видеть что все объединились и акция НГ стала народной..
Кстати, задам не вполне удобный вопрос, как поощрили детишек?

§ Грибоедов
Re: Город очищен, елки спасены
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.02.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ёлки спасены... Ёлки снова живы?
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