Цитата: можно было просто не рубить Можно. Но ведь их срубили, продали и использовали. Именно на этой стадии проблемы в дело вступают школьники и "НГ". Не будет тысячами валяющихся ёлок- мы завершим акцию с чувством выполненного долга.