/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ У акима Костанайской области появился пятый заместитель		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
У акима Костанайской области появился пятый заместитель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 20 января, глава региона представил назначенного на эту должность Меиржана Мырзалиева. С этой информации началось расширенное заседание по итогам социально-экономического развития области за 2016 год.
Читать новость

Серж
Re: У акима Костанайской области появился пятый заместитель




Отправлено: 20.01.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец то,заводы,фабрики пооткрываются,заживем...Нью Костанай,прям будя.

§ Козлов я
Re: У акима Костанайской области появился пятый заместитель
Козлов я


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.01.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Университет Дьюк, США.

Ставленник Трампа? :-o
Профайл

§ drakon
Re: У акима Костанайской области появился пятый заместитель
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9731
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.01.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
.Нью Костанай,прям будя.

Если вылезет из Нью Васюков... :lol:
Профайл

Дуда
Re: У акима Костанайской области появился пятый заместитель




Отправлено: 20.01.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зам по непонятным вопросам?
Он себя еще покажет!
Вспомните потом :-o

Денис
Re: У акима Костанайской области появился пятый заместитель




Отправлено: 20.01.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сослали его к нам отсидеться пока на олимпе страсти улягутся или за неимением опыта работы поднабраться стажа,а то все учился учился,вот покажет себя и на повышение отправят

Бруно-5
Re: У акима Костанайской области появился пятый заместитель




Отправлено: 21.01.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Серж:
.Нью Костанай,прям будя.
Если вылезет из Нью Васюков..


2018 год.
тысячные толпы бывших казахстанцев осаждают посольство Казахстана
в Германии. принимают по десять человек в день. остальные ночуют в палатках
рядом с посольством. очередь расписана на два года вперед.
но в основном приходят отказы. но ляди надеются на лучшее.
квота но год- 300 человек.
в основном местом проживания все хотят видеть г.Кустанай.
всем им хочется пожить в процветающей стране. и лучшем городе.
но это право надо заслужить.

да
Re: У акима Костанайской области появился пятый заместитель




Отправлено: 21.01.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут сокращать надо а они

Плевако
Re: У акима Костанайской области появился пятый заместитель




Отправлено: 22.01.17 - 00:34
Комментарий удален модератором.

плевако
Re: У акима Костанайской области появился пятый заместитель




Отправлено: 22.01.17 - 00:41
Комментарий удален модератором.

Ағашқа
Re: У акима Костанайской области появился пятый заместитель




Отправлено: 08.02.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Он СТОЛЬКО учился.... когда ж он работал?? Сколько ему лет? Почему такой высококлассный специалист в нашем городе оказался??

интересный ты ;-) совсем не обязательно столько учиться, тем более работать 8-) ведь туда... по обьявлению..и с остановок не набирают.. ;-) само собой...все у него "гладко"...а перед такими как МЫ..они отчитываться не собираються...

§ Матвей Запупыркин
Re: У акима Костанайской области появился пятый заместитель
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 08.02.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
;-) президент говорит ( неделя еще не прошла ) нужно разгонять прохиндеев и лодырей, которые множатся из неоткуда..тут набирают..уже 5го зама...для чего?? вывод, что те 4 не справляются?? так заменить на других, в чем проблема? полно сейчас образованной и умной молодежи!! пусть работают на пользу Родины..
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: kbkz1980

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 3
Всего: 139

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх