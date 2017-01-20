Бруно-5 Re: У акима Костанайской области появился пятый заместитель #35







Отправлено: - 10:37 Цитата: drakon:

Серж:

.Нью Костанай,прям будя.

Если вылезет из Нью Васюков..



2018 год.

тысячные толпы бывших казахстанцев осаждают посольство Казахстана

в Германии. принимают по десять человек в день. остальные ночуют в палатках

рядом с посольством. очередь расписана на два года вперед.

но в основном приходят отказы. но ляди надеются на лучшее.

квота но год- 300 человек.

в основном местом проживания все хотят видеть г.Кустанай.

всем им хочется пожить в процветающей стране. и лучшем городе.

но это право надо заслужить.