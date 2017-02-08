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§ NG.kz
В Тарановском районе от отравления угарным газом погибла 3-летняя девочка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 февраля в 21:16 в противопожарную службу поступило сообщение о том, что в поселке Тобол в частном жилом доме из-за неисправности печного отпления на твердом топливе получила отравление угарным газом и скончалась на месте девочка 2014 года рождения.
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§ Рудничанин
Re: В Тарановском районе от отравления угарным газом погибла...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 08.02.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В январе в Рудном похожая ситуация была. На фабричной 15 два человека погибли от угарного газа. Только там оба предпенсионного возраста были женщина 57 лет и мужчина 60 с лишним по-моему, не помню точно.
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