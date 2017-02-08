Рудничанин Re: В Тарановском районе от отравления угарным газом погибла... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 428

Регистрация: 03.05.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:30 В январе в Рудном похожая ситуация была. На фабричной 15 два человека погибли от угарного газа. Только там оба предпенсионного возраста были женщина 57 лет и мужчина 60 с лишним по-моему, не помню точно.