Prosto Re: 8 февраля отменяются занятия второй смены в школах Костаная #3







Отправлено: - 20:25 То же самое было в понедельник. Тогда ветер был еще сильнее, но первую смену не отменили, а вторую - да! Отделу образования пора учитывать не только цифры на градуснике. Не зря же на сайтах с прогнозом погоды есть показатель "ощущается как". Хоть бы немного на него внимание обращали