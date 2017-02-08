Серый волк Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8568

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:48 Интересно, если на форуме опрос устроить?

Сколько граждан поверит в то, что доблестные полицейские зашли в подъезд посмотреть исключительно общественный порядок и вымыты ли лестницы а на них набросилась тётя именно из состава гостей и долго лаяла матом несмотря на предупреждения.



Или второй вариант.

Барыги из полиции пошли собирать урожай с нового закона о регистрации, возможно даже на следили за идущей в гости маскируясь в сугробах и канавах. При входе в подъезд догнали, тормознули и начали орать: "Эй ты, где проживаем? Регистрация есть в этом подъезде".



Можно ли докопаться по сети до Джетыгары? Чтоб хоть кто-нибудь живой из этой зоны полумёртвого существования выразил мнение, что он думает по поводу этой ситуации?



Я конечно понимаю, что устанвить связь с живым человеком из Джетыгары намного труднее, чем с орбитальной станцией, но тем не менее вдруг на этом Плюке окажется живой человек у живого компьютера с живым хоть немного интернетом.



Про свидетелей этого случая понятное дело и говорить нечего.

Тем более про пострадавших.