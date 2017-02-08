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≡ 100 часов общественных работ получила житикаринка за нецензурную брань в адрес полицейских		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
100 часов общественных работ получила житикаринка за нецензурную брань в адрес полицейских
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27082
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба областного суда, инцидент произошел 24 декабря. Женщина находилась в гостях у знакомой. В это время в подъезд дома вошли двое сотрудников полиции. Житикаринка разразилась в их адрес нецензурной бранью.
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§ bgb
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.02.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
В канун Рождества? Догадайтесь с одной попытки.

колядовать хотел у тех, у кого нет регистрации? 8-)
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§ Серый волк
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8568
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.02.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, если на форуме опрос устроить?
Сколько граждан поверит в то, что доблестные полицейские зашли в подъезд посмотреть исключительно общественный порядок и вымыты ли лестницы а на них набросилась тётя именно из состава гостей и долго лаяла матом несмотря на предупреждения.

Или второй вариант.
Барыги из полиции пошли собирать урожай с нового закона о регистрации, возможно даже на следили за идущей в гости маскируясь в сугробах и канавах. При входе в подъезд догнали, тормознули и начали орать: "Эй ты, где проживаем? Регистрация есть в этом подъезде".

Можно ли докопаться по сети до Джетыгары? Чтоб хоть кто-нибудь живой из этой зоны полумёртвого существования выразил мнение, что он думает по поводу этой ситуации?

Я конечно понимаю, что устанвить связь с живым человеком из Джетыгары намного труднее, чем с орбитальной станцией, но тем не менее вдруг на этом Плюке окажется живой человек у живого компьютера с живым хоть немного интернетом.

Про свидетелей этого случая понятное дело и говорить нечего.
Тем более про пострадавших.
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