там живу Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –... #12







Отправлено: - 17:43 Цитата: нурлыкунчик:

Какие болячки у вас ?бывший бундеспрезидент таки не далеко дворец строил .скромный домик. Таки только заподозрили и нет у него бкндеспрезиденства . хотя и подозрения были левые

просто они это делают более технологичнее, их государство сколько лет сколько нашему? а вы говорите чтоб у них учились, научились бы у них как это по умному делается потом ни какая финполиция не поймала бы, везде берут и депутаты их за лоббирование и партии и бундерканцлерый просто это у них встроено в саму госсистему, лучше не посылать наших учится у них от беды подальше.