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§ NG.kz
Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга – Кожамжаров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27082
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава антикоррупционного ведомства сообщил, что сейчас ситуация изменилась, и неприкасаемых нет, какой бы высокой ни была должность чиновника. В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции рассказали, как намерены добить коррупцию в стране.
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§ Доктор СИЗО
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2373
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.02.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вам люди и поверили, что все делается для нас....просто вкусили запах огромных шальных денег... под любого поглубже копни.... и откроются такие залежи....
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§ лимон
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.02.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
коррупция - уголовно наказуемое деяние, какая воля Президента?
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нурлыкунчик
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится некто Алиев тож кричамши. де он выведет всей на чистую воду....Вывел грят в ... Возле раковины.

§ Адам
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 873
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 08.02.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
под любого поглубже копни.... и откроются такие залежи....

Неправда!
Это заслуга ИХ талантливых жён, детей, тёщ, и пр. родичей! :lol: )))
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§ Горожанин_kst
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.02.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции рассказали, как намерены добить коррупцию в стране.

Вона Марик в соседней ветке говорит что все одним миром мазаны. Уроборос. И как тады намерены ?
Профилактика?! Ну при таком-то раскладе выходит тока как сюрреалистическом кошмаре, прям по Кафке: всех (включая себя) старше 15ти построят...на первый-второй рассчитают...кости кинут...на чей номер выпадет...лоб зелёнкой. На долгие века профилактики хватит.
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денис
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон, дворец жене сидельца акима вернули, дочка же его заработала на него в 22 года. какая коррупция? счаз кампанию рповедут поймают для наглядности и отпустят через полгода) переведут на другую службу)никакой коррупции нет)))как и секса.

Михалыч
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
коррупция - уголовно наказуемое деяние, какая воля Президента?

Вот Вы сейчас их совсем удивили!

Серж
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Байки для успокоения низов.Даже элементарно все видят,как гаишники одних нарушителей быстро отпускают,после телефонного звонка или какой задрипанной корочки,а другие отдуваются по полной,так и везде.Есть неприкасаемые,а есть статисты.К грузинам вам на стажировку или к немцам...

Наргиз
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешно .Спуститесь на землю

там живу
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
вам на стажировку или к немцам...

низовой коррупции возможно и нет или изведена до минимума, а сверху как и у нас один в один те же болячки.

нурлыкунчик
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие болячки у вас ?бывший бундеспрезидент таки не далеко дворец строил .скромный домик. Таки только заподозрили и нет у него бкндеспрезиденства . хотя и подозрения были левые

там живу
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нурлыкунчик:
Какие болячки у вас ?бывший бундеспрезидент таки не далеко дворец строил .скромный домик. Таки только заподозрили и нет у него бкндеспрезиденства . хотя и подозрения были левые

просто они это делают более технологичнее, их государство сколько лет сколько нашему? а вы говорите чтоб у них учились, научились бы у них как это по умному делается потом ни какая финполиция не поймала бы, везде берут и депутаты их за лоббирование и партии и бундерканцлерый просто это у них встроено в саму госсистему, лучше не посылать наших учится у них от беды подальше.

Татьяна
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане вон к счетам за коммуналку будут антикоррупционные буклеты пришпиливать, для формирования у граждан нулевой терпимости. Значки не помогли нихрена, к буклетам перешли

Житель
Re: Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга –...




Отправлено: 08.02.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жить тяжело,бензин дорожает,продукты тоже,дак хоть посмеёмся,клоуны,базарить может.
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