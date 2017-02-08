/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 834 из 834«1...832833834
Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.02.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лилька пошла вабанк, когда кажется что весь мир пошел против тебя и сует свои кто ножики, кто кидает картофелины в спину..
Ну если не готова что то слышать сама, то может все таки пора уже остановиться?
Подумать, поберечь козыри в рукаве, ведь нельзя же все силы просто так транжирить.
Нужно оставить немного на потом..
Я всегда оставляю..

§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7766
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.02.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Видите ли

Снимаю шляпу!
Профайл

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5174
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 08.02.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А спорим, что не подерётесь?!
Профайл

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2132
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.02.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Зато у меня ноги красивые и тело..
Да и я симпатичней

После этих слов ,дело чести подать заявку на конкурс ,,СИЛА И ГРАЦИЯ,, Это думаю будет твоя гражданская позиция.Хоть что то сделай,не свистя языком.
Профайл

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3880
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.02.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт мне понравилась Лилька. Бедра вроде мазя. Но а на счёт маски то по фиг можно и с мазкой за мутить. :lol:
Профайл

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.02.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
После этих слов ,дело чести подать заявку на конкурс ,,СИЛА И ГРАЦИЯ,, Эт

В свое время я был одним из..
В возрасте под писят соревноваться с твоими выдуманными идеалами красоты в 20 лет думаю глупо..
И не примешивай сюда какую то позицию без основательной на то причины, ты сейчас действуешь беспозиционно, безидейно, безо всяких принципов.
Споришь просто чтобы насолить многим в каком то личностно пакостном плане..
Думаю уже пора остыть.
Ведь как ты про 10 листов то и про меня.
У меня есть позиция, идея, дискуссионный какой то вопрос, на который можно написать хоть 20 страниц, будь то дискуссия о демократии, о Саке Маке и Валентинах, несогласие с позицией самой товарища Ольги..
У них своя какая то позиция, оговорюсь, у меня лучше, но уже десять и более лет.
Мы бьемся, расшибаем лбы, угрожаем друг другу зверинным оскалом, глядя прямо и не боясь в лицо врагу смотреть через нагретый от взгляда монитор..
Но у кажого своя идея, мысль и разногласия неизбежны.
Ты вот сейчас опять что предложила, опять намек на личное неугодное только тебе тело?
Да мое тело писятлетнего человечека, это просто идеал красоты!
Тело, личные анатомические недостатки сама по себе тема безидейная какая то, не дискуссионного плана, и потому бессмысленная думаю для такого монстра слова как я..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.02.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
спорт это политика. сам понимае

Ну тут чего то перемудрили и во сколько нам это обошлось, подговорить сильнейшие команды Мира пасть перед нами?
Сколько нефти, золота и металлов придется откачать им за мнимый наш выигрыш?

* Моше
Re: Флуд и оффтопик
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 08.02.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
Симпатичный психолог оказался то в жизни, женского пола.

Да какой она психолог...психолог - отличается стабильностью эмоций и ума.

Цитата:
Vital:
Чёт мне понравилась Лилька.

Что-то ты совсем оголодавший видать, чувак. Ты же в России тусуешься, тут лучшие девушки: яркие, породистые, легкие в общении. С правильным девичьим поведением! А зачем тебе баба с разбалансированной гендерной ролью? Правильно тут выше писал Заканыч... Психологическая травма видать. Ну, или неосознанно перенятая модель от матери...
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 834 из 834«1...832833834
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: drakon, Моше

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 168
Пользователей: 3
Всего: 171

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх