Цитата: kbkz1980:

После этих слов ,дело чести подать заявку на конкурс ,,СИЛА И ГРАЦИЯ,, Эт

В свое время я был одним из..

В возрасте под писят соревноваться с твоими выдуманными идеалами красоты в 20 лет думаю глупо..

И не примешивай сюда какую то позицию без основательной на то причины, ты сейчас действуешь беспозиционно, безидейно, безо всяких принципов.

Споришь просто чтобы насолить многим в каком то личностно пакостном плане..

Думаю уже пора остыть.

Ведь как ты про 10 листов то и про меня.

У меня есть позиция, идея, дискуссионный какой то вопрос, на который можно написать хоть 20 страниц, будь то дискуссия о демократии, о Саке Маке и Валентинах, несогласие с позицией самой товарища Ольги..

У них своя какая то позиция, оговорюсь, у меня лучше, но уже десять и более лет.

Мы бьемся, расшибаем лбы, угрожаем друг другу зверинным оскалом, глядя прямо и не боясь в лицо врагу смотреть через нагретый от взгляда монитор..

Но у кажого своя идея, мысль и разногласия неизбежны.

Ты вот сейчас опять что предложила, опять намек на личное неугодное только тебе тело?

Да мое тело писятлетнего человечека, это просто идеал красоты!

Тело, личные анатомические недостатки сама по себе тема безидейная какая то, не дискуссионного плана, и потому бессмысленная думаю для такого монстра слова как я..