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≡ В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27082
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Истец, выступавший от инициативной группы собственников квартир, требовал от ответчика исполнения обязанностей согласно Уставу ПКСК. Жильцы домов хотят знать, на что тратили их деньги, выплаченные за обслуживание с 2014-го по 2016 год.
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Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 08.02.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Навальный:
На зависть всем? А вы пообщайтесь с людьми которые сейчас проживают на 6 этаже этого дома! Там самый настоящий дурдом! Шестой этаж живёт своей жизнью... а нижние этажи своей жизнью.. Это ад на земле для жителей мансардного этажа создало руководство КСП "Алтын-Уй"! Она дала разрешение на застройку мансардного этажа.. наверное не за красивые глазки.. а за обещанную ей квартиру на этом шестом этаже .Но застройщик кинул её после строительства мансарды.. и тут начались судебные тяжбы... которые КСП "Алтын-Уй" с треском проиграла во всех судебных инстанциях и теперь жители ни в чём не повинного шестого этажа стали заложниками интересов руководства КСП "Алтын-Уй" Прошу редакцию газеты провести журналистское расследование по этому вопросу. Достоверную информацию можно получить в Жилищной Инспекции при городском акимате г.Костаная.

Это из серии слышал звон да не зная откуда он!!! Не вводите людей в заблуждение!!! Того председателя, при котором дому навязали строительство мансарды уже давно нет в живых! То, что они живут отдельной жизнью да это факт, когда все в доме были против а им по указке навязали строительство!!! Вы по ходу с жилищной инспекции у которых война с ними?

ячс
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 08.02.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http: //pksk.kz /

555
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 08.02.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ммм:
Полностью верить этой информации нельзя,это односторонняя связь.....Сайлау преследует какие-то свои интересы....для чего-то же он создал свой кооператив....а желающий к нему вступить нет.....может надо и об этом задуматься....

Согласен и даже более, чем уверен, там конкурентная борьба, с использованием СМИ, для создания общественного резонанса.

///
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 08.02.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
в ПКСК "Виктория" было 68 домов и 72 человека в штате.

Интересная получается арифметика - т.е. собираемость взносов на так называемое "обслуживание" , например, 100кв. дома где-то в пределах ~150000т/мес., получается на один 100кв. дом приходиться 1,06 штатной единицы работников. Если принять среднюю ЗП в кооперативе 75000тенге, то получается 53% всех взносов дома уходит на содержание работника ПКСК?!!! А прибавить сюда налоги, бензин, материал и т.д. то на обслуживание дома что остается??? 10-20%!!! А если дом не 100кв. а например 50кв.?!!! Зачем нужна такая обслуживающая организация?

§ Грибоедов
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.02.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное - доказать, что ПКСК завышает стоимость своих услуг. Я плачу 2 штуки в месяц - за что, непонятно. У меня за эти деньги должны ковровые дорожки на лестницах лежать.
Профайл

Кобра
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 08.02.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полностью верить этой информации нельзя,это односторонняя связь.....Сайлау преследует какие-то свои интересы....для чего-то же он создал свой кооператив....а желающий к нему вступить нет.....может надо и об этом задуматься....

Госпожа Тарасенко? Вот слово в слово ее речи, которые слышим уже на протяжении нескольких месяцев. Насчет желающих к нему вступить - их очень много,он всех принять просто не в состоянии. Потому, что хочет иметь нормальный КСП, в котором все собранные деньги будут тратиться на нужды домов, а не на содержание "мертвых душ",все проблемы будут устранятся своевременно и жильцы всегда будут знать за что они заплатили и сколько денег на счете их дома.

///
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 08.02.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему бы не услышать точку зрения председателя пкск?! Хотя бы на вышеуказанном сайте или сказать нечего? Тем более там уже есть вопросы к руководству без ответные...

p.s. И зачем дело вообще надо было до суда доводить? :-x

Навальный
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 08.02.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
///:
Это из серии слышал звон да не зная откуда он!!! Не вводите людей в заблуждение!!! Того председателя, при котором дому навязали строительство мансарды уже давно нет в живых! То, что они живут отдельной жизнью да это факт, когда все в доме были против а им по указке навязали строительство!!! Вы по ходу с жилищной инспекции у которых война с ними?

Насколько я помню там руководила ПАНЦАКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА и никто не навязывал им строительство мансарды!Она просто за счёт строительства мансарды хотела и рыбку съесть и крышу починить. Мало того что безграмотно был составлен договор с подрядчиком и заказчиком строительства..(видимо глаза затмило предвкушение скорого обладания вожделенной обещанной ей застройщиком квартиры ) но и контроль за ходом строительства ни кто не производил что привело к затоплению дождевыми водами владельцев квартир. Но простые люди тут не виноваты! Скоро они подадут на Панцакову в суд на моральный вред и уверена что выиграют. Не скрою я общался с застройщиком мансарды и знаю как вымогалась квартира...с застройщика. Уверяю что к жилищной инспекции никакого отношения я не имею .
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