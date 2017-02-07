Цитата: Навальный:

На зависть всем? А вы пообщайтесь с людьми которые сейчас проживают на 6 этаже этого дома! Там самый настоящий дурдом! Шестой этаж живёт своей жизнью... а нижние этажи своей жизнью.. Это ад на земле для жителей мансардного этажа создало руководство КСП "Алтын-Уй"! Она дала разрешение на застройку мансардного этажа.. наверное не за красивые глазки.. а за обещанную ей квартиру на этом шестом этаже .Но застройщик кинул её после строительства мансарды.. и тут начались судебные тяжбы... которые КСП "Алтын-Уй" с треском проиграла во всех судебных инстанциях и теперь жители ни в чём не повинного шестого этажа стали заложниками интересов руководства КСП "Алтын-Уй" Прошу редакцию газеты провести журналистское расследование по этому вопросу. Достоверную информацию можно получить в Жилищной Инспекции при городском акимате г.Костаная.

Это из серии слышал звон да не зная откуда он!!! Не вводите людей в заблуждение!!! Того председателя, при котором дому навязали строительство мансарды уже давно нет в живых! То, что они живут отдельной жизнью да это факт, когда все в доме были против а им по указке навязали строительство!!! Вы по ходу с жилищной инспекции у которых война с ними?