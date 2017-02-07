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Это из серии слышал звон да не зная откуда он!!! Не вводите людей в заблуждение!!! Того председателя, при котором дому навязали строительство мансарды уже давно нет в живых! То, что они живут отдельной жизнью да это факт, когда все в доме были против а им по указке навязали строительство!!! Вы по ходу с жилищной инспекции у которых война с ними?
Насколько я помню там руководила ПАНЦАКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА и никто не навязывал им строительство мансарды!Она просто за счёт строительства мансарды хотела и рыбку съесть и крышу починить. Мало того что безграмотно был составлен договор с подрядчиком и заказчиком строительства..(видимо глаза затмило предвкушение скорого обладания вожделенной обещанной ей застройщиком квартиры ) но и контроль за ходом строительства ни кто не производил что привело к затоплению дождевыми водами владельцев квартир. Но простые люди тут не виноваты! Скоро они подадут на Панцакову в суд на моральный вред и уверена что выиграют. Не скрою я общался с застройщиком мансарды и знаю как вымогалась квартира...с застройщика. Уверяю что к жилищной инспекции никакого отношения я не имею .