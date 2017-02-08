Цитата: В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции рассказали, как намерены добить коррупцию в стране.

Вона Марик в соседней ветке говорит что все одним миром мазаны. Уроборос. И как тады намерены ?

Профилактика?! Ну при таком-то раскладе выходит тока как сюрреалистическом кошмаре, прям по Кафке: всех (включая себя) старше 15ти построят...на первый-второй рассчитают...кости кинут...на чей номер выпадет...лоб зелёнкой. На долгие века профилактики хватит.