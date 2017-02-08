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§ NG.kz
100 часов общественных работ получила житикаринка за нецензурную брань в адрес полицейских
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27082
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба областного суда, инцидент произошел 24 декабря. Женщина находилась в гостях у знакомой. В это время в подъезд дома вошли двое сотрудников полиции. Житикаринка разразилась в их адрес нецензурной бранью.
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§ Моше
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3976
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 08.02.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Менты настолько довели людей, что теперь нецензурная брань лезет наружу автоматически и рефлекторно при их виде. :lol:
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§ Дантист
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 08.02.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот если бы простые люди были или не форме, тогда пожалуйста :lol: И даже в новости бы не попала.
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ВЧК
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...




Отправлено: 08.02.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маловато наказали. Привлечь по всей строгости закона. Никому не дано оскорблять представителя власти.

ВЧК
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...




Отправлено: 08.02.17 - 13:15
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9729
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что эти так сказать Сотрудники Полиции-
Исполняли в подъезде?... :-o
Может туалет искали?... :-(
А она их матом послала... :-x
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§ vbn
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 08.02.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Маловато наказали. Привлечь по всей строгости

Может расстрел ?
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22
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...




Отправлено: 08.02.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Менты настолько довели людей, что теперь нецензурная брань лезет наружу автоматически и рефлекторно при их виде.

да надо было пристрелить, чтоб другим не повадно было.

123
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...




Отправлено: 08.02.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За языком будет следить, примерно представил вид и воспитание 30-ти летней нарушительницы. Фамилию и место работы (если работает) почему не пишут? Позором и штрафами, надо искоренять быдловатость из народа.

нурлыкунчик
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...




Отправлено: 08.02.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие представители такая и реакция на Гопников в форме...

Жалко
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...




Отправлено: 08.02.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестоко. Жалко женщину! Жестокие полицейские, могли бы простить, не бандитка же.

Маркс
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...




Отправлено: 08.02.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что эти так сказать Сотрудники Полиции-
Исполняли в подъезде?...

В канун Рождества? Догадайтесь с одной попытки. Но тут жители давай мешать, замечания делать. Пришлось арестовать самую крикливую.

§ Vital
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3877
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.02.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту. Если эти 100 часов раскидать на всех которые " уважают" нашу полицию и которые готовы сказать им брань в лицо. То получится где то 0.001 секунд . А 100 часов нужно регулярно предоставлять самим полицейским. Не всем. Оговорюсь. 100 часов очень многим. Некоторые точно заслужили.
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456
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...




Отправлено: 08.02.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
что эти так сказать Сотрудники Полиции-
Исполняли в подъезде?...

Тоже что и все, после полтарашки выпитой.

кыржан
Re: 100 часов общественных работ получила житикаринка за...




Отправлено: 08.02.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Менты настолько довели людей, что теперь нецензурная брань лезет наружу автоматически и рефлекторно при их виде.

либо она совсем бухая была, что не контролировала себя в принципе, либо она знала именно этих полицейских и что-то не соответствующее их чести полицейского, преступное и аморальное.
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