Цитата: Моше:

Менты настолько довели людей, что теперь нецензурная брань лезет наружу автоматически и рефлекторно при их виде.

либо она совсем бухая была, что не контролировала себя в принципе, либо она знала именно этих полицейских и что-то не соответствующее их чести полицейского, преступное и аморальное.