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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.02.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Вот кроме шуток,приведи себя в порядок.
Ляшки как у машки и шайба не промажешь :lol:
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.02.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Маке Заканович, как ты, в бухом состоянии, она не выходит на форум...

Она выходит в состоянии гораздо хуже чем бухое..
В состоянии какого то стресса, депрессии..
Тут и ее можно понять, если бы она не винила во всех своих грехах всем мужиков..
Тем более таких пышных как я..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.02.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ляшки как у машки и шайба не промажешь

Зато у меня ноги красивые и тело..
Да и я симпатичней гораздо тебя, даже под писят..
Не находишь?
У тебя что с ногами то?
Стыдишься показать?
А груди?
Кроме паролона нулевика ничего не вижу..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.02.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
дружище, ну его(или её). А мимо и

Да мне просто интересно, психологи действительно ли все такие и находят себе материал на форумах, чтобы тренироваться?

* alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1440
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 08.02.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
0: 0 пока. интересная игра.
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.02.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, ты не можешь и не знаешь что такое огибать углы..
Даже кыпшаки иногда видя что противник превосходит гораздо их, даже они могут совершить маневр и обойти противника и дать ему в зад как когда то Александру Македонскому, что тот бежал в Индию..
У тебя с таким мировоззрением жизнь наверно не легкая штука, тем более ты компенсируешь и оправдываешь это мужским тестостероном или мужским характером..
Гормоны женские пропей, да, там жирок немного нагоняется, но поверь, начнешь думать как женщина и мушчинки тебе как то даже понравятся быть может..
Иногда мне даже под кайфом пива Валентин нравится..
Парадокс..
Тьфу тьфу..

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.02.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:

да ну нафик. так то жду . но тут кокей. что уже закончили бежать?

В 10 утро стартовали,с Костаная парень был четвёртым.
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7765
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.02.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
психологи действительно ли все такие и находят себе материал на форумах, чтобы тренироваться?

Она такой же психолог, как ты ПГС-ник.
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* alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1440
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 08.02.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
канада чехия 4 3 за третье место.
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.02.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
как ты ПГС-ник.

Да я работал то два месяца мастером в Бестау, после технаря.
Отучился просто так..
Со мной все ясно.
Но она то образованный психолог и возможно проводит сегодня сеансы с вашими детьми..

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.02.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да мне просто интересно, психологи действительно ли все такие и находят себе материал на форумах, чтобы тренироваться?

Тебе просто вчера жумуртки прищемили,вот сегодня опять лезешь,видать понравилось :lol:
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.02.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
сегодня опять лезешь,

С чего бы я лез?
Я вообще разговаривал о другом..

* alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1440
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 08.02.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
второй закончился .по нулям. матч века. Цитата:
kbkz1980:

В 10 утро стартовали,с Костаная парень был четвёртым.


да, ? пропустил значит.
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* alex60
Флуд и оффтопик (часть 2)
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1440
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 08.02.17 - 16:46
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Ответить Новый топик
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