112 Re: Флуд и оффтопик #12471







Отправлено: - 16:15 Действительно, ты не можешь и не знаешь что такое огибать углы..

Даже кыпшаки иногда видя что противник превосходит гораздо их, даже они могут совершить маневр и обойти противника и дать ему в зад как когда то Александру Македонскому, что тот бежал в Индию..

У тебя с таким мировоззрением жизнь наверно не легкая штука, тем более ты компенсируешь и оправдываешь это мужским тестостероном или мужским характером..

Гормоны женские пропей, да, там жирок немного нагоняется, но поверь, начнешь думать как женщина и мушчинки тебе как то даже понравятся быть может..

Иногда мне даже под кайфом пива Валентин нравится..

Парадокс..

Тьфу тьфу..