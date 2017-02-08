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Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.02.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
они у тебя впорядке,а то пищал вчера от боли на весь фо

Цитата:
kbkz1980:
неким мужским складом ума.

Ну действительно Маркс прав, в тебе больше тестостерона, а потому мужиков считаешь не объектом противоположного пола, а своими конкурентами в борьбе за самку..
Эх..
У тебя размышления больше похожи на подросткового циника, а не на психолога 40ка летней выдержки..

§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7764
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.02.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
а вы и поплыли все от избытка чувств-с:

Ты много себе сам выдумываешь. Ну или давай сюда моменты, где тебе показался "мужской склад ума". Там мужским и не пахнет. Типичная баба (именно баба).
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2122
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.02.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Иди кросс побегай лучше,а то сапсем в сальном жире заплывёшь :lol:
Фото всё скидываешь 5-7 летней давности с отдыха,
Сейчас видимо в 2 раза толще стал :lol:

[Исправлено: kbkz1980, 08.02.2017 - 13:46]
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9728
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
Зимой из всех развлечений нам был доступен телевизор и секс .

И что самое главное, секс - не в телевизоре... :lol:
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.02.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
побегай лучше,а то сапсем в сальном жире заплывёшь

Ну вот видишь, опять ты как базарная бабка..
Тебе невдомек что ты не должна быть такой, ты просто этого не понимаешь..
Так и до 60ти доживешь, немного уш осталось, и будешь кичиться чем?
Не этим надо радоваться одинокому психологу в 40 лет, совсем не этим, в том что в нем больше мужского..
Это скорее чья та там свыше злая шутка, которой ты следуешь..
Нужно ломать себя, пока не поздно это в личном плане..
Это тяжело и невыносимо, но в 40 лет то пора бы и о себе позаботиться, а не обращать внимания и тем более не сравнивать себя и писят летнего мужика..
С женщиной себя пора сравнивать, именно..

§ Горожанин_kst
Re: Флуд и оффтопик
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.02.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
женщина может быть эффектной при этом с острым языком и неким мужским складом ума.

Не понимаю я этого...мужской или женский склад ума. Ум он или есть, или его нет.
Как на мой вкус, так вся эта возня, которую с Мариком на пару тут развили (как Вам, кстати, уже мягко намекнула ОК) явно не от его избытка, Вы уж простите. Ну, как минимум, это признак того, что он подразмяк после НГ от обозначившегося отсутствия экшена в жизни форума НГ.
Кто уже тока вам не семафорит - горох, финиш, финита. Не-а, пока Герасим Му-му не утопит...
Кто в итоге умнее окажется?)
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* аргентина -ямайка
Флуд и оффтопик (часть 2)
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 08.02.17 - 14:18
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