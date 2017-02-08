112 Re: Флуд и оффтопик #12440







Отправлено: - 13:51 Цитата: kbkz1980:

побегай лучше,а то сапсем в сальном жире заплывёшь

Ну вот видишь, опять ты как базарная бабка..

Тебе невдомек что ты не должна быть такой, ты просто этого не понимаешь..

Так и до 60ти доживешь, немного уш осталось, и будешь кичиться чем?

Не этим надо радоваться одинокому психологу в 40 лет, совсем не этим, в том что в нем больше мужского..

Это скорее чья та там свыше злая шутка, которой ты следуешь..

Нужно ломать себя, пока не поздно это в личном плане..

Это тяжело и невыносимо, но в 40 лет то пора бы и о себе позаботиться, а не обращать внимания и тем более не сравнивать себя и писят летнего мужика..

С женщиной себя пора сравнивать, именно..