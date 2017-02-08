/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 8 февраля отменяются занятия второй смены в школах Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
8 февраля отменяются занятия второй смены в школах Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причиной отмены уроков стали понижение температуры и усиление ветра при высокой влажности.
Читать новость

оля
Re: 8 февраля отменяются занятия второй смены в школах Костаная




Отправлено: 08.02.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну да .....а первой смене было жарко идти......

§ юля елиссева
Re: 8 февраля отменяются занятия второй смены в школах Костаная
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 871
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.02.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
идиотизм! С утра, когда был сильный ветер, все потопали в школу. К обеду ветер стиx и занятия отменили
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Сергей_я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 209
Пользователей: 5
Всего: 214

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх