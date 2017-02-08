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≡ Административный суд вынес неожиданное решение по делу об утонувшем "Лексусе"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Административный суд вынес неожиданное решение по делу об утонувшем "Лексусе"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Претендентов на привлечение к ответственности было двое: Алмас МУКИМБЕКОВ и Кайржан МЕНЗАРИПОВ. Однако председатель Административного суда Игорь ДУДИН своим решением удивил. 7 февраля он вынес два постановления, наказав обоих.
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Бывалый
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Как бы это цинично не звучало - но тогда к вам бы вопросов не было. Сам въехал - сам дурак. Вопрос чисто правовой.

А ты на пешеходный переход тоже ступаешь с чуством правоты не взирая на технические возможности по остановке автомобиля?
Ну желаю тебе удачи в твоей правоте.
Как бы цинично это не звучало.

Бывалый
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Однако по части обсуждаемой темы порядка больше.

Да?
Странно.
У нас в стране снег с крыш на младенцев не сбрасывают.
Или это у вас в стране порядок такое, а не его нарушение?

* лимон
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.02.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Там, где работает наказание, там включается ответственность. ;-)

вот тут особенно пахнет ответственностью :
https://ria.ru/incidents/20170204/1487201672.html
и вот с другого источника :
http://chel.74.ru/text/hot/263406745858048.html
так что бардака хватает везде, со стороны то виднее :lol:
Профайл

Disel
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знаю я ректора и сына. в одно время с ним учился в этом ВУЗе. ректор юрист по образованию и сын на юриста учился.
помню как в то время ректор себе мерседес купил. странное совпадение, но незадолго до этого при проведении посвящения в студенты которое проходило во дворце пионеров кто-то неустановленный разбил унитаз в том заведении и ректор постановил собрать со всех студентов деньги на восстановление данного унитаза. при несложных расчетах, на те средства которые собрали можно было купить унитаз из золота. и тут мерседес. вот так там и учились. и пересдача зачетов и контрольных была официально через кассу.
неудивительно что он сейчас на лексусе ездит (точнее ездил) и сын его на такую должность попал.

Doubt
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Бывалый" верно ставит вопрос, был ли привлечен к ответственности экс-ректор за ложные показания.
Если нет, то возникают сомнения в законности обоих постановлений по адм.делам в отношении Мензарипова и младшего, с их отменой.

§ alexei_kaz
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
alexei_kaz


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 11.04.13
Отправлено: 08.02.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знаю я ректора и сына. в одно время с ним учился в этом ВУЗе. ректор юрист по образованию и сын на юриста учился.
помню как в то время ректор себе мерседес купил. странное совпадение, но незадолго до этого при проведении посвящения в студенты которое проходило во дворце пионеров кто-то неустановленный разбил унитаз в том заведении и ректор постановил собрать со всех студентов деньги на восстановление данного унитаза. при несложных расчетах, на те средства которые собрали можно было купить унитаз из золота. и тут мерседес. вот так там и учились. и пересдача зачетов и контрольных была официально через кассу.
неудивительно что он сейчас на лексусе ездит (точнее ездил) и сын его на такую должность попал.
Профайл

вопрос
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какую ответственность понесёт судья Джармухамедов С., который изначально принял, мягко сказать, не правильное решение по этому делу?
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