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§ NG.kz
"Напечатали" знаков ограничение скорости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно установили знак ограничение скорости 40 км/ч по Алтынсарина возле остановки "рабочая" (та что в сторону центра). Спустя несколько дней такой же знак появился на пешеходном переходе Гагарина-Касымканова. Вчера установили на перекрестке Гагарина-Алтынсарина.
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§ 74
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3716
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 08.02.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это Казахстан, детка.. тут как в анекдоте.. дали вот и крутись как хочешь... Да и ЭКСПО еще впереди
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§ dandiv
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 08.02.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то цитаты как-то криво отобразились...
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* Сергей_я
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1837
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.02.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Да и ЭКСПО еще впереди

судя по универсиаде, это ЭКСПО не плохие убытки принесет в итоге.
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* лимон
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.02.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
не плохие убытки принесет в итоге.

назовите мировые выставки/олимпиады/универсиады/саммиты которые были "в плюсе"?
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* лимон
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.02.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверняка улицы там и не чищены/не освещены, вот и прикрываются от возможных последствий/ДТП вот такими знаками
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* Сергей_я
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1837
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.02.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
назовите мировые выставки/олимпиады/универсиады/саммиты которые были "в плюсе"?

Там хотя бы люди есть. А тут - https://vk.com/10reg?z=video232124027_456239023%2Fe9e17315d71f08d352%2Fpl_wall_-59903796
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§ dandiv
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 08.02.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
наверняка улицы там и не чищены/не освещены, вот и прикрываются от возможных последствий/ДТП вот такими знаками

Неа, улица освещена и чистят регулярно...
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* лимон
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.02.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Неа, улица освещена и чистят регулярно...

смысл тогда, засады, как я понял, там не устраивают?
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* лимон
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.02.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Там хотя бы люди есть

а это уже другой вопрос, не?
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§ dandiv
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 08.02.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
смысл тогда, засады, как я понял, там не устраивают?

Еще не замечал, но по Алтынсарина вполне могут начать
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Бывалый
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости




Отправлено: 08.02.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
смысл тогда

Наверно смысл в том, что место аварийно-опасное.
И чтобы снизить вероятность аварий, стремятся заставить водителей снизить скорость, быть более внимательными (пока будет искать глазами полицейского - глядишь пешехода заметит).
А вы всё ищете черную кошку в темной комнате в которой ее нет?

Сеня
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости




Отправлено: 08.02.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте тогда во всем городе сделаем 20км в час,и решится проблема.пешиходы будут по проезжей части гулять.в нормальных городах и 80 есть скорость.у нас же везде 40 повесили и радуются.

* лимон
Re: "Напечатали" знаков ограничение скорости
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.02.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
что место аварийно-опасное.

местА вдруг стали аварийно-опасными?
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