Кобра Re: Тимур ГАФУРОВ: Нас - рать #4







Отправлено: - 13:09 А может проблема в том, что Елбасы когда-то призвал обогащаться, а остановить это обогащение вовремя забыл? Пока не будет его грозного "СТОП" ничего не изменится. А его похоже не будет. В какой еще стране с таким постоянством проводят легализации имущества и денег? Где еще коррупционеры выходят на свободу не отсидев и трети назначенного срока? Где депутаты регулярно "самороспускаются", получая при этом нехилые компенсации? Да и много еще таких чисто казахстанских фишек, которые никогда не дадут нашей стране процветать.