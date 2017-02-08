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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Нас - рать
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обвинения в тихом саботаже, а тем паче - диверсиях и подрывных действиях в пользу внешних врагов - пока не прозвучали, хотя явно витали в воздухе. Но что же вызвало такой гнев главы государства?
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гость
Re: Тимур ГАФУРОВ: Нас - рать




Отправлено: 08.02.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правильно если условный "руслан булкович" или "алеша попович" на работе только извините "си.ки мнет" и мечтает о красивой сытой жизни подальше от Аркалыка и поближе к Кустанаю, какой прогресс вы ждете? такие "Боссы-молокососы" у нас по всей стране расплодились

112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Нас - рать




Отправлено: 08.02.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще матриархата тут не хватало..
Скатимся сразу в каменный век..
Женщина во власти что корова на охоте на волка..
Ну это же смешно.
Тем более 70 процентов феминисток..
Эдакие мужланы во власти, не он, не она, оно..

112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Нас - рать




Отправлено: 08.02.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщинам нужно рожать, воспитывать детей самим, а не в инкубаторосадиках, кормить мужа и лелеять.
А тут предлагается кем то чтобы они забыли кто они такие, без мужей, без детей, а значит без Родины и флага..
Да им плевать станет на страну..
Наворуют и дрыснут в зарубежные страны..

Кобра
Re: Тимур ГАФУРОВ: Нас - рать




Отправлено: 08.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может проблема в том, что Елбасы когда-то призвал обогащаться, а остановить это обогащение вовремя забыл? Пока не будет его грозного "СТОП" ничего не изменится. А его похоже не будет. В какой еще стране с таким постоянством проводят легализации имущества и денег? Где еще коррупционеры выходят на свободу не отсидев и трети назначенного срока? Где депутаты регулярно "самороспускаются", получая при этом нехилые компенсации? Да и много еще таких чисто казахстанских фишек, которые никогда не дадут нашей стране процветать.

Честный казах
Re: Тимур ГАФУРОВ: Нас - рать




Отправлено: 08.02.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня возьмите. Оклад хватит 200 тыс тенге. Плюс премии. Если должность начальника то выше, смотря какая ответственность. Воровать не воруем, взятки не берем

Кенжибай А.
Re: Тимур ГАФУРОВ: Нас - рать




Отправлено: 08.02.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не надо всех госслужащих равнять под одну гребенку, вот наша семья я более 26 лет проработал на госслужбе получаю 120 тыс. тенге, супруга педагог 90-100 теге, дочь начинающий врач оклад 70-80 тенге, сын работает в органах ДВД начинающий сотрудник 80-90 тенге зарплата, живем вместе в 2-х комнатной квартире, удачно приобрели по дешёвке, брошенную с гнилой сантехникой в 90-х. годах, когда был массовый исход на историческую родину Немцев, денег не накопили так как дети учились, у нас нет коттеджей, яхт, и прочего, правда купили сыну подержанную машину, ему нужна по работе так как оперативный сотрудник и какие у нас перспективы коттеджей, яхт? прежде чем говорить подумайте.

112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Нас - рать




Отправлено: 08.02.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кенжибай А.:
какие у нас перспективы коттеджей, яхт? прежде чем говорить подумайте.

Значит плохой ты чиновник.
Нормальный бы уже давно ради семьи своей взял бы там немного и бюджет от этого ничего не потерял бы..
Тем более столько лет быть чиновником и жить как обычный бедняк..
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