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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.02.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:


Чтобы вас сомнения не посещали :lol:
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§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1430
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 08.02.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Чтобы вас сомнения не посещали


маркс не знаю где, наверное уже там, но ты удали,
пока иноземцы престарелые не проснулись.
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§ аргентина -ямайка
Re: Флуд и оффтопик
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 08.02.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зимой из всех развлечений нам был доступен телевизор и секс ... Потом добавился форум НГ .
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* Anna Болейн
Re: Флуд и оффтопик
Anna Болейн


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 08.02.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Симпатичный психолог оказался то в жизни, женского пола.
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