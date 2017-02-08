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≡ Административный суд вынес неожиданное решение по делу об утонувшем "Лексусе"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Административный суд вынес неожиданное решение по делу об утонувшем "Лексусе"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Претендентов на привлечение к ответственности было двое: Алмас МУКИМБЕКОВ и Кайржан МЕНЗАРИПОВ. Однако председатель Административного суда Игорь ДУДИН своим решением удивил. 7 февраля он вынес два постановления, наказав обоих.
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§ alex60
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1430
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 08.02.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знаю судью.
что его поставили на это дело- это правильно.
саке-маке- тут не прошло.
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§ ТаРо
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
ТаРо


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 30.06.16
Отправлено: 08.02.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плюс автоматическое увольнение из ДГД.
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§ аргентина -ямайка
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 08.02.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Летел лексус знатно . Как далеко прыгнул . Интересно скорость какая была ? Или он перед этим фильм посмотрели про приключения макаронников в России ))) убедились зато что рыбок там нет )))
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* Сергей_я
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1833
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.02.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
знаю судью.
что его поставили на это дело- это правильно.
саке-маке- тут не прошло.

надо того судью, прошлого, тоже наказать. Явно видно было, что он проплачен был. Опозорилась только.
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Представитель ТОО Мега
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благодарим всех за поддержку и помощь советами, в том числе редакцию газеты. Некоторые из них действительно пригодились. Мы не принимали участие с самого начала процесса поэтому не знали всех подробностей в частности того что полицейские на мед. освидетельствовании указали на Мензарипова К. как на водителя авто, а он не возражал против этого. Опрос всех свидетелей которых мы изначально просили допросить дал полную картину событий и позволил установить истину. Суд при повторном рассмотрении дела вселил уверенность в справедливость и объективность. Немалую роль сыграла Прокуратура области и ДВД которые до окончания срока давности привлечения к ответственности приняли меры для составления протоколов.

Читатель 1
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таких точно надо от а/машин подальше держать, они же "лётчики".... И как они ещё в правоохранительные органы затесались? Весело у нас

Представитель ТОО Мега
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие задаются вопросом зачем ТОО Мега так стремилось установить истину и найти реального виновника? Объясняем, только с одной целью - взыскать понесенные убытки и ущерб с виновника и доказать что требование о покупке нового Лексуса за счет компании незаконно и не может возложено на ТОО. Если бы не эти обстоятельства узнать правду не удалось.

§ аргентина -ямайка
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 08.02.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Представитель ТОО Мега:
Объясняем, только с одной целью - взыскать понесенные убытки и ущерб с виновника и доказать что требование о покупке нового Лексуса за счет компании незаконно и не может возложено на ТОО

Ого . они просто ох-ели . Бухать меньше надо !!!
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* Сергей_я
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1833
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.02.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Представитель ТОО Мега:
взыскать понесенные убытки и ущерб с виновника и доказать что требование о покупке нового Лексуса за счет компании незаконно и не может возложено на ТОО.

Ого себе. Даже такое хотели провернуть? А если я буду ехать на машине, буду лететь под 100 км/ч, по плохой дороге и создам аварийную ситуацию, то мне тоже можно на дорожников в суд подать? :-o
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Бывалый
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Однако вскоре в полицию пришел отец одного из них - Магауия Мукимбеков - с заявлением, что это он управлял транспортным средством
Судить за дачу ложных показаний будут или нет?

* Сергей_я
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1833
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.02.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
И как они ещё в правоохранительные органы затесались? Весело у нас

Там каждый 5тый такой. А из блатных наверное каждый 2ой. Еще и ректор опозорился, чему они там учат, если сам в суде нагло врал.
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elli
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТаРо:
автоматическое увольнение из ДГД

в налоговой бардак, им законы не писаны, вернее писаны, но не для них
так что не факт

* Серый волк
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8566
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.02.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто из этих одноклеточных инфузорий по ступенькам последнего в области неразворованного кинотеатра колесил, кафе давил и по центральному скверу ездил?
На форуме писали, что один из них.
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df
Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об...




Отправлено: 08.02.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ХАЛЫКБАЕВЩИНА одним словом
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