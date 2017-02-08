Представитель ТОО Мега Re: Административный суд вынес неожиданное решение по делу об... #5







Отправлено: - 11:18 Благодарим всех за поддержку и помощь советами, в том числе редакцию газеты. Некоторые из них действительно пригодились. Мы не принимали участие с самого начала процесса поэтому не знали всех подробностей в частности того что полицейские на мед. освидетельствовании указали на Мензарипова К. как на водителя авто, а он не возражал против этого. Опрос всех свидетелей которых мы изначально просили допросить дал полную картину событий и позволил установить истину. Суд при повторном рассмотрении дела вселил уверенность в справедливость и объективность. Немалую роль сыграла Прокуратура области и ДВД которые до окончания срока давности привлечения к ответственности приняли меры для составления протоколов.