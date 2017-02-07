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- Для россиян у нас регистрация разрешена в течение 30-ти дней, а для своих граждан – в течение 10-ти, как это понимать? - спросил член общественного совета Валерий ВИШНИЧЕНКО. И сделал прогноз: - Мы можем получить большой социальный взрыв.
Зачем их регистрировать по нескольку раз?
20. Выдача бланков миграционных карточек производится:
1) в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан - ПС КНБ (в том числе с использованием возможностей ЕИС «Беркут» по автоматизированному заполнению бланков миграционных карточек);
2) органами внутренних дел - по месту временного или постоянного проживания иммигрантов, в том числе посредством получения через ЕИС «Беркут» информации от юридических и физических лиц о пребывающих у них иммигрантах;
3) в пути следования:
воздушным (морским) транспортом - членами экипажей воздушных (морских) судов;
железнодорожным транспортом - членами поездных бригад;
международным автобусным транспортом - водителями международных автобусных транспортов.
До прибытия в пункт пропуска через Государственную границу Республики Казахстан миграционная карточка может заполняться и распечатываться иммигрантом самостоятельно через ВМП.