Цитата: 555:

- Для россиян у нас регистрация разрешена в течение 30-ти дней, а для своих граждан – в течение 10-ти, как это понимать? - спросил член общественного совета Валерий ВИШНИЧЕНКО. И сделал прогноз: - Мы можем получить большой социальный взрыв.

Зачем их регистрировать по нескольку раз?

20. Выдача бланков миграционных карточек производится:

1) в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан - ПС КНБ (в том числе с использованием возможностей ЕИС «Беркут» по автоматизированному заполнению бланков миграционных карточек);

2) органами внутренних дел - по месту временного или постоянного проживания иммигрантов, в том числе посредством получения через ЕИС «Беркут» информации от юридических и физических лиц о пребывающих у них иммигрантах;

3) в пути следования:

воздушным (морским) транспортом - членами экипажей воздушных (морских) судов;

железнодорожным транспортом - членами поездных бригад;

международным автобусным транспортом - водителями международных автобусных транспортов.

До прибытия в пункт пропуска через Государственную границу Республики Казахстан миграционная карточка может заполняться и распечатываться иммигрантом самостоятельно через ВМП.