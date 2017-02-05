Валентин:

[вздыхает] Один я, как дурак, как покупал по 150 и 185, так и не продавал с тех пор...

Валентин:

У нас сейчас 23% вложено в валюту, тенге укрепляется, мы несём потери, поэтом долю вложений в валюту доведём до 30%



Л - это логика :)

Как говорится — объяснить и я тебе могу, я понять не могу!