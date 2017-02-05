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≡ В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку валюты 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку валюты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане на приобретение валюты планируется направить до 30% активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев.
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Читатель 1
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 05.02.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё на 30% золотишка бы прикупили. Остальное уж ладно....пусть гоняют по своим "мутным" компаниям

§ янкель
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...
янкель


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 03.04.13
Отправлено: 06.02.17 - 05:35
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Рихард
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 06.02.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
один деятель не мог объяснить народу сложившуюся ситуацию и говорил "патамушто патамушто", теперь другой утверждает, что держатели валюты проигрывают поэтому мы пенсионные деньги направим на усиление валютной доли накоплений. И тем самым загоним себя в убыток. Не врубаюсь. Наверное я дурак. А может это инопланетяне?

§ Валентин
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5173
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.02.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рихард:
один деятель не мог объяснить народу


Поистине, искусство властителя сводится лишь к тому, чтобы как можно дольше делать вид, будто управляешь несущим тебя смерчем, презрительной улыбкой отвечая на укоры подданных, что смерч несется не туда. То же относится и ко многому иному.
© :)
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Бывалый
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 06.02.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Ну,все верно,если больше не в чего вклаывать,будем вкладывать в иностранные фантики и поддерживать нац экономику чужой страны

Ну руководство ЕНПФ уже попыталось вложить средства ЕНПФ, правда собственные, а не пенсионные, в экономику Казахстана в размере 5 миллиардов.
Теперь их посадят за это.

Бывалый
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 06.02.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Принимаем, что взносы были одинаковыми за аксиому

Ух ты.
Ты в 98 году получал такую же зарплату как сегодня?

Бывалый
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 06.02.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
[вздыхает] Один я, как дурак, как покупал по 150 и 185, так и не продавал с тех пор...

А в период падения курса доллара с 2003 по 2009 ты тоже упорно покупал доллар?
Или считал что не стоит его покупать?
Или Цитата:
Валентин:
У нас сейчас 23% вложено в валюту, тенге укрепляется, мы несём потери, поэтом долю вложений в валюту доведём до 30%

Л - это логика :)
Как говорится — объяснить и я тебе могу, я понять не могу!

§ КГСПС
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 06.02.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вмешательства в дела Национального Банка надо считать вмешательством в дела финансовой системы страны и наказывать. Я смотрю и вижу, чем больше Национальный Банк начинает наводить порядок, тем больше нападок на председателя Национального Банка. (...) Это делают акционеры и спонсоры, которые здесь сидят, в этом зале. Никого не бойся, никого. Если кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилию, - высказался Нурсултан Назарбаев.

Акишев соглашался со всеми словами президента и ответил: "Есть!"/// С такой крышей всё по...ну, как в известном фильме, женщинам по пояс будет :lol:
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§ 5555
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 08.02.17 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Цитата:
5555:
Принимаем, что взносы были одинаковыми за аксиому

Ух ты.
Ты в 98 году получал такую же зарплату как сегодня?

Ну хорошо не возтми выписку и поститай свои накопления по этому принципу выйдет у тебя не 2, 5% а 2 или вообще 1,5%. Суть расчетов не для этого приводил. я к тому что "Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим" (К. Прутков)
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* Доктор СИЗО
В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку валюты
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2368
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.02.17 - 08:43
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