drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4628





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9726

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:44 Цитата: kbkz1980:

Собак до одури боюсь,так что визжала я

У нас- хорошие собаки,не гавкают.

А дня 3 назад,меня соседская собака

напугала. Утром отвёз Барбару на работу,

и пошёл в домик деревянный,взять молока.

А дверь в квартиру оставил открытой.

Ну минуты через 3 выхожу из домика,а из

квартиры - выходит собака. Я конечно не

визжал,но меня наверное далеко было

слышно.А собака перебежала через дорогу,

не обращая на меня внимания...