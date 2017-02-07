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Валентин:
Потому что drama queuen ты, вот зачем
Внимание тебе нужно, любое, неважно положительное или отрицательное, и чу
Хм..
Если так однобоко, то в коей то мере верно, драматическому актеру драма, психологу живой материал для сдачи ЕНТ по психологии, Доценту показать что у него лучше..
Хотя опять же эта тема для дискуссий - зачем ты здесь.
Но возникает тогда вопрос, этого в мире больше разве нет, в тех же узкопрофильных форумных направлений?
И главное зачем это тов. Ольге, раз она содержит огромный штат профессионалов, которые следят за этим форумом?
Зачем нам это в целом?
Если для мнения.
Зачем и кому интересно наше ничтожно малое по количеству мнение в каких то вопросах, если мы не в силах изменить абсолютно любое решение любого чиновника и тем более что то сделать сами?
Мнение отпадает сразу.
Тогда что в целом плане?
Вопросы по большей части наверно риторические..