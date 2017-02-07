Цитата: Валентин:

Потому что drama queuen ты, вот зачем

Внимание тебе нужно, любое, неважно положительное или отрицательное, и чу

Хм..

Если так однобоко, то в коей то мере верно, драматическому актеру драма, психологу живой материал для сдачи ЕНТ по психологии, Доценту показать что у него лучше..

Хотя опять же эта тема для дискуссий - зачем ты здесь.

Но возникает тогда вопрос, этого в мире больше разве нет, в тех же узкопрофильных форумных направлений?

И главное зачем это тов. Ольге, раз она содержит огромный штат профессионалов, которые следят за этим форумом?

Зачем нам это в целом?

Если для мнения.

Зачем и кому интересно наше ничтожно малое по количеству мнение в каких то вопросах, если мы не в силах изменить абсолютно любое решение любого чиновника и тем более что то сделать сами?

Мнение отпадает сразу.

Тогда что в целом плане?

Вопросы по большей части наверно риторические..