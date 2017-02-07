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Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
неужто ты унывевэр закончил

В универе этому не учат.
У каждого индивидуума на Планете разная сущность, сознание, подсознание, свое Я.
И за каких то пять лет научиться по тонкой методичке как у менегеров впаривателей всяких паромассажных ванночек для престарелых, научиться просто невозможно..
Иногда для этого не хватает порой жизни..
А иногда хватает одного горя и отчаяния, безысходности и предательства, чтобы ты наконец то стал понимать в разы лучше любого психолога, рассматривая человека и его действия сквозь призму шахматной доски, решения, что тот или иной индивидуум предпримет и уже наперед знать свои шаги, играя с ним, поддаваясь порой, но в конце выигрывая, и самому тем не менее обучаться этому искусству.
Именно искусству, а не каким то рефлексам исходя из учебника..

глас народа
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112:
А вот на форуме разрядиться можно по полной, по проституткам%%%

А они от жалости к тебе, сдачу и скидку не дают????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2119
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.02.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сочуствую мужчинам лилии.

Витасик и ты туда же :lol:
Ну ладно тёть Нюра обеженно плюётся на меня
Валюша надув губки 5 коп всавляет
А ты то шо, отвергнутый жоних чема недоволен :lol:
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
они от жалости к тебе, сдачу и скидку не дают??

Как по собственному опыту знаю, начиная со свободных 90х, и скидку дают и сдачу..
Не дают сдачи любовницы, которых ты обучаешь в универе либо в другом училище.
Как раз таки на любоаницу уходит на порядок больше денег.
300 долларов я раньше только давал за год обучения, чтобы она была раз в пол года рядом..
Почему?
Потому что так было модно, да и проституток как то брезговал в основном..
Часто раньше пользуясь их услугами, вызывал, потом на ее лицо посмотришь, даешь денег и говоришь едь обратно..
Нравились только "свои" в доску.
Ну их то не брезгуешь.
Они сами находят клиентов и просто поражаешься их воображению, которое они делают в реальности ради хорошего клиента..

* drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9726
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А ты то шо, отвергнутый жоних чема недоволен :lol:

Лилли,шо правда Виталя -преложение тебе делал?... :oops:
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5173
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.02.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Даже сам на первый взгляд и не отвечу чистосердечно, зачем я все таки именно на этом форуме,


Потому что drama queuen ты, вот зачем
Внимание тебе нужно, любое, неважно положительное или отрицательное, и чужие эмоции, пусть даже ты их сам воображаешь.
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Потому что drama queuen ты, вот зачем
Внимание тебе нужно, любое, неважно положительное или отрицательное, и чу

Хм..
Если так однобоко, то в коей то мере верно, драматическому актеру драма, психологу живой материал для сдачи ЕНТ по психологии, Доценту показать что у него лучше..
Хотя опять же эта тема для дискуссий - зачем ты здесь.
Но возникает тогда вопрос, этого в мире больше разве нет, в тех же узкопрофильных форумных направлений?
И главное зачем это тов. Ольге, раз она содержит огромный штат профессионалов, которые следят за этим форумом?
Зачем нам это в целом?
Если для мнения.
Зачем и кому интересно наше ничтожно малое по количеству мнение в каких то вопросах, если мы не в силах изменить абсолютно любое решение любого чиновника и тем более что то сделать сами?
Мнение отпадает сразу.
Тогда что в целом плане?
Вопросы по большей части наверно риторические..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в целом доволен работой модераторов, пошли наперекор начальству и дали обсудить вопросы некоторых недомолвок на форуме, неясностей и освЕщения причин некоторых проблем..
Правильно это или нет, считаю что правильно и непонимание, которое со временем накапливается из за того, что его запрещают высказать вмиг уходит и ставит обратно все на свои места..
Хотя..
Нам не флуд для этого давать, а что нибудь по жестче, например тему об Украине..
Хотя бы два раза в неделю..
Флуд это так себе, разговор ни о чем с одной стороны..

Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 08.02.17 - 00:06
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